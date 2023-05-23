Tử vi ngày 23/05/2023: Top 3 con giáp có hung tinh chiếu mệnh, xui xẻo đủ đường, cần làm 1 việc để hóa giải

Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lệnh lâm Mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay bận tâm nhiều chuyện, khó khăn trong chuyện tình cảm.

Công việc: Người tuổi Sửu vận trình công việc thay đổi, có nhiều trở ngại làm cản trở bạn thành công.

Tình duyên: Người tuổi Sửu tình cảm có nhiều thay đổi tiêu cực làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của bạn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bị cản trở bởi những yếu tố bên ngoài.

Sức khỏe: Du lịch ở những địa phương mới cần tìm hiểu kĩ trước khi sử dụng các món ăn địa phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tính cách cứng cỏi, khí chất quý tộc giúp người tuổi Thìn luôn được yêu mến, quan tâm. Họ mang đến cảm giác an toàn và luôn hướng tới sự công bằng trong cuộc sống. Vì thế, họ không muốn những người thân thiết bên cạnh phải chịu sự thiệt thòi. Bản mệnh sẵn sàng ra mặt vì công lý, lẽ phải nên luôn được kính trọng, yêu mến.

Người tuổi Thìn tốt số, thường ăn sung mặc sướng suốt đời. Nhờ tích phúc đức cả đời nên họ luôn sống trong tình yêu thương, sự may mắn và thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.