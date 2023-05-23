Đúng 16h chiều nay (23/5/20231): Giờ lành tháng tốt thích hợp mở rộng mối quan hệ, đưa ra quyết định cho công việc mới

Tâm linh - Tử vi 23/05/2023 14:07

Theo tử vi con giáp, 3 tuổi sau có vận trình tài lộc, tình cảm,sức khỏe chuyển biến bất ngờ.

Tuổi Thân 

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

Đúng 16h chiều nay (23/5/20231): Giờ lành tháng tốt thích hợp mở rộng mối quan hệ, đưa ra quyết định cho công việc mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay tài lộc có thay đổi tích cực, làm việc ngày càng chăm chỉ hơn. 

Công việc: Công việc người tuổi Tỵ hôm nay tiến triển theo đúng hướng bạn mong muốn. 

Tình duyên: Chuyện tình cảm người tuổi Tỵ dành cho những bạn độc thân có nhiều trở ngại, chưa tìm được người phù hợp.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc thay đổi tích cực, làm việc chăm chỉ giúp bạn thay đổi tiền bạc hàng tháng.     

Sức khỏe: Sức khỏe bình ổn, thường xuyên tìm kiếm cách thức cải thiện sức khỏe bản thân. 

Đúng 16h chiều nay (23/5/20231): Giờ lành tháng tốt thích hợp mở rộng mối quan hệ, đưa ra quyết định cho công việc mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Những người tuổi Tuất thường được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn, nhân hậu và ngay thẳng. Bất kể khi nhận nhiệm vụ gì, bản mệnh sẵn sàng làm tới cùng, không quan tâm tới gian khó.

Nhờ tính cách tốt bụng, người tuổi Tuất được nhiều người kính trọng trong cuộc sống. Họ sống chan hòa và trọng tình cảm, không phụ lòng tin của đối phương. 

Trong 1 tập thể, những người tuổi Tuất thường đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Vì vậy trong tập thể lúc nào họ cũng là người được tin tưởng, kính nể.

Đúng 16h chiều nay (23/5/20231): Giờ lành tháng tốt thích hợp mở rộng mối quan hệ, đưa ra quyết định cho công việc mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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