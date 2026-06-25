Cô gái sốc khi phát hiện đồ vật bất thường, câu chuyện tình trước hôn nhân gây bàn tán

Tâm sự 25/06/2026 01:02

Tôi và Quốc yêu nhau đến nay đã được 2 năm, tháng trước tôi vừa nhận lời cầu hôn của anh và dự định hết năm nay sẽ về chung một nhà, tất nhiên đã thưa chuyện đàng hoàng với 2 bên gia đình.

Tôi và Quốc yêu nhau đến nay đã được 2 năm, tháng trước tôi vừa nhận lời cầu hôn của anh và dự định hết năm nay sẽ về chung một nhà, tất nhiên đã thưa chuyện đàng hoàng với 2 bên gia đình. Về phần Quốc, anh là kiểu đàn ông tâm lý và chu đáo, chưa bao giờ khiến tôi muộn phiền vì điều gì, bên cạnh đó Quốc còn có chí làm ăn, luôn biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cả hai chẳng còn trẻ nữa và thu nhập cũng ổn định nên chúng tôi không chần chờ thêm lâu. 2 năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng có lẽ đủ để tôi biết được anh là người đàn ông mình cần, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời về sau. Dù sắp cưới nhau đến nơi rồi nhưng chúng tôi vẫn ở riêng, đã nhiều lần Quốc bảo tôi dọn qua ở cùng anh cho ấm cúng nhưng tôi kiên quyết không chịu, nói cưới nhau về rồi thì tha hồ mà chung sống.

Cuối tuần nào hai đứa cũng gặp nhau, khi thì anh qua đón tôi đi đây đó, khi thì tôi qua phòng anh, cùng nấu những món thật ngon, vừa ăn vừa trò chuyện đến hết ngày. Hôm đó là thứ bảy, tôi mang một ít nguyên liệu và trái cây qua phòng anh, dự sẽ làm vài món đơn giản rồi cùng nhau nhâm nhi. Thế nhưng vừa đến nơi thì tôi thấy Quốc vội vã cầm giấy tờ chuẩn bị lên công ty, anh bảo gặp một số vấn đề cần giải quyết gấp nên tôi cứ nấu trước đi, lát về anh phụ tôi sau.

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Nhặt được vật lạ từ giỏ quần áo của chồng sắp cưới, tôi vô cùng bàng hoàng và đau khổ. (Ảnh minh họa)

Đến trưa cơm nước đã xong xuôi mà vẫn chưa thấy anh về, tôi cũng chẳng buồn ăn. Ngó nghiêng ngó dọc thấy có giỏ quần áo anh chưa giặt, tôi mang vào phòng tắm bỏ từng chiếc vào máy thì thấy có cái gì đó vừa rơi ra, tôi tò mò nhặt lên để rồi bàng hoàng không nói nên lời. Thứ tôi cầm trên tay lúc này là một hộp bao cao su, tồi tệ hơn là nó đã vơi đi một nửa. Có lẽ ở thời đại này mọi người sẽ thấy đây là điều bình thường nhưng đau lòng là ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng với anh rằng tôi không muốn quan hệ trước hôn nhân, anh cũng đã đồng ý nên từ trước đến giờ chúng tôi chỉ dừng ở mức độ ôm hôn thân mật. Vậy bao cao su này anh dùng với ai, với ai ngoài tôi thì cũng không chấp nhận được.

Vừa sốc vừa đau lòng nhưng tôi vẫn ngồi đợi cho đến khi anh về để nghe anh nói rõ mọi chuyện. Bằng chứng quá “bén” nên anh chẳng thể chối cãi, đành thú nhận anh có qua lại với một cô gái khác ngoài tôi, chỉ là kiểu quan hệ đáp ứng nhu cầu chứ không yêu đương gì. Anh bảo người anh yêu thật lòng và muốn cưới làm vợ chỉ có tôi mà thôi. Vì là kiểu phụ nữ truyền thống, kiểu mẫu nên tôi không thể chấp nhận được việc này, tôi quyết định hủy hôn ngay sau đó dù đang yêu anh rất nhiều, tôi rất đau khổ.

Một hiểu lầm trong giỏ quần áo khiến cô gái đặt lại niềm tin trước hôn nhân

Một hiểu lầm trong giỏ quần áo khiến cô gái đặt lại niềm tin trước hôn nhân

Đang dọn dẹp thì thấy có vật gì đó vừa rơi ra, lúc nhặt lên tôi bàng hoàng, quyết định hủy hôn với anh ngay sau đó.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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