Cuối tháng (25-31/5): 3 con giáp vận số đỏ chót, may mắn phúc đức ngập nhà, cực kỳ giàu có

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 10:26

Theo tử vi con giáp tháng 5, những con giáp sau sắp đổi đời, lên hương vào cuối tháng này.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tháng 5 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cuối tháng (25-31/5): 3 con giáp vận số đỏ chót, may mắn phúc đức ngập nhà, cực kỳ giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, tuổi Dần công việc khá thuận lợi, có quý nhân dẫn lối. Con giáp này giỏi kinh doanh, những người làm du lịch, buôn bán, dịch vụ tiện ích nhờ ăn nói khéo léo, uy tín nên khách hàng sẽ quay lại ủng hộ.

Vận tài lộc của tuổi Dần không thua kém bất kỳ con giáp nào. Nhiều người được cho đồ ăn, mời đi ăn hoặc được trả nợ. Những ai chưa đòi được nợ thì hoan hỉ, coi như đó là nghiệp của người ta nếu không chịu trả.

Vận trình tình cảm cũng may mắn không kém. Những điều khiến bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn chính là biết thừa nhận sai lầm của mình, không đổ oan cho người khác.

Giờ tốt trong ngày: 17h -19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Cuối tháng (25-31/5): 3 con giáp vận số đỏ chót, may mắn phúc đức ngập nhà, cực kỳ giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng trong 2 năm, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Cuối tháng (25-31/5): 3 con giáp vận số đỏ chót, may mắn phúc đức ngập nhà, cực kỳ giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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