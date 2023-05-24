Tử vi hôm nay ngày 24/5/2023 của 12 con giáp: Thân kín đáo trong chuyện tình cảm, Hợi công việc kém may mắn, Mão có vận kim tiền

Tình duyên: Người tuổi Thân đang cố gắng hoàn thiện bản thân, chưa thực sự mong muốn tìm thêm một người khác.

Công việc: Người tuổi Thân luôn đối xử nhẹ nhàng với tất cả mọi người, làm việc chu đáo được mọi người yêu mến.

Tài lộc: Tài chính có đủ, giúp bạn không phải rơi vào cảnh mượn nợ.

Sức khỏe: Nhờ có sức khỏe tốt, bạn có đủ thể lực làm những việc cần đến sức khỏe dẻo dai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, công việc của tuổi Hợi kém may mắn. Thời gian sắp tới dễ có tranh giành, đấu đá, nên cẩn thận. Có người nhìn bề ngoài hiền lành nhưng bên trong thâm độc không thích bản mệnh hơn họ.

Thêm vào đó, con giáp này nên hạn chế tới những nơi đông người, nên tránh mang nhiều tiền mặt, đồ có giá trị vì có nguy cơ bị mất mát, hao hụt. Ngoài ra tuổi Hợi cũng nên hạn chế mua sắm phục vụ nhu cầu cá nhân khi không cần thiết.

Vận trình tình cảm cũng kém may mắn. Cuối tuần nên hạn chế đi xa và đến những nơi đông người, tránh tụ tập ăn nhậu để hạn chế nguy cơ sinh sự vô cớ, họa đến từ người lạ mà bản mệnh không ngờ tới.

Giờ tốt trong ngày: 5h -7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không chỉ là người dũng cảm và mạnh mẽ, tuổi Mão còn nổi bật với tính cách kiên cường, chăm chỉ. Khi gặp thất bại, con giáp này luôn tự động viên bản thân cần làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho công việc để bước gần hơn đến thành công. Ngoài ra, tuổi Mão cũng là người có đầu óc linh hoạt, chịu thương chịu khó nên nhất định sẽ đạt được thành quả tốt và mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Qua đêm nay, nhờ được Thần Tài nhả vía mà sự nghiệp và tài chính của người tuổi Mão có những bước chuyển biến theo hướng tích cực. Những khó khăn mà con giáp này gặp phải trong công việc sẽ dần dần được tháo gỡ, từ đó tuổi Mão làm gì cũng suốn sẻ, gặp nhiều may mắn hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội và phát huy sự chăm chỉ của mình, tương lai của người tuổi Mão sẽ ngày một rạng rỡ hơn. Với tuổi Mão làm kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này mở rộng kinh doanh và tìm kiếm những vị khách hàng uy tín hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!