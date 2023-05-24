Tử vi MỚI nhất của 12 con giáp ngày 25/5/2023: Dần việc cũ chất chồng, Mùi thấu tình đạt lý,

Tháng này công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh.

Bù lại tháng này có sao Thái Âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông, thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm và có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương.

Tài lộc trong tháng không tốt, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng chớ nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là “gặp thời”, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý.

Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại nhưng tuổi Dần cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi lương thiện, rất thấu tình đạt lý, con giáp này làm việc gì cũng rất chu đáo và tỉ mỉ nên được nhiều người yêu quý và thường được giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Trong thời điểm này, vận thế của người tuổi Mùi không còn bị áp chế bởi hung tinh nữa nên không ngừng khởi sắc, hanh thông và vận may cũng vì thế mà liên tiếp kéo đến với con giáp này.

Người tuổi Mùi kinh doanh, buôn bán sẽ có cơ hội có được những thương vụ làm ăn kếch xù mang lại lợi nhuận không hề nhỏ, còn những người làm công ăn lương không chỉ ổn định với nguồn thu nhập chính mà thu nhập phụ cũng tăng cao do các khoản đầu tư bên ngoài đem lại số lãi không nhỏ. Con giáp có thể tận hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi độc thân quá thực dụng. Bạn không quan tâm đến tình cảm thực sự mà chỉ chăm chăm nhìn đến điều kiện, hoàn cảnh của đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn có thể sẽ đánh mất tình yêu đích thực của mình.

Với người đã lập gia đình, bạn cảm thấy mình gặp phải khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, nếu như không thể nói tiếng yêu thành lời, hãy dùng hành động để chứng minh cho người ấy hiểu.

Kiếp Tài đem lại tinh thần quyết tâm chinh phục mục tiêu cho bản mệnh. Bạn không cần mọi người xung quanh ủng hộ cũng có thể mạnh mẽ làm điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không đưa ra những quyết định mù quáng.

Giờ tốt: 13h - 15h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.