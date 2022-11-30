Tử vi ngày mai, thứ Năm (1/12/2022), PHẬT BÀ SOI LỐI, 3 con giáp giàu sang phú quý, may mắn đủ đường, tiền tài rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, cát khí hanh thông, công danh thuận lợi

Người cầm tinh con trâu làm việc khá cố chấp, đôi lúc thành bất chấp, luôn tự hào về những ý tưởng sáng tạo của mình. Nói cách khác, tuổi Sửu siêng năng và chăm chỉ là bản tính, có thể đòi hỏi bản thân một cách nghiêm khắc, đạt được thành công nhờ ý chí ngoan cường và sự kiên trì. Cũng do vậy, họ là người thực tế, đáng tin trong công viêc, trong ngày 1/12/2022, những người tuổi Sửu sẽ ngày càng trở nên thông minh và khôn ngoan.

Tử vi ngày mai, thứ Năm (1/12/2022), người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân – người có khả năng xoay chuyển tình thế khó khăn thành cơ hội để con giáp này “lột xác” ngoạn mục. Trong cái khó ló cái khôn, người sinh năm Tuất có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ sự trợ giúp của một người thân hoặc bạn bè từ phương xa lâu ngày gặp lại. Tử vi cho biết, ngày mai thứ Năm (1/12/2022), tài khoản của con giáp này sẽ liên tục tăng lên, vượt xa cả mức tưởng tượng.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, với người tuổi Tuất làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc thẩm mỹ, kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, thu nhập càng về cuối năm 2022 càng tăng mạnh nhờ lượng khách hàng và giá trị sản phẩm tăng. Không những vậy, người tuổi Tuất còn có vận đỏ ở các trò may rủi, hoặc trúng số hoặc sẽ được trúng thưởng khi mua hàng hay dùng các dịch vụ tiện ích…

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mai, thứ Năm (1/12/2022), tuổi Tuất nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc giàu có khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Thìn khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Tuất sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 1/12/2022, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.