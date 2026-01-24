Tử vi ngày mai, Chủ nhật 25/1/2026: Mão đổi đời lên hương, Thìn giàu sang chạm đỉnh, Sửu tài lộc cực khủng

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tuổi Mão được tỏa sáng, thành quả đạt là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào bản mệnh cũng phải khiêm tốn, nhún nhường, bởi thái độ còn quan trọng hơn cả trình độ.

Trong tháng này, tuổi Mão trở nên dịu dàng hơn, vận trình tình cảm thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết. Khi bản mệnh biết cách yêu thương, trở nên bao dung hơn thì mối quan hệ vợ chồng lúc này rất êm ấm, an vui.

Tài lộc của tuổi Mão rực rỡ như mong đợi, giúp thoát khỏi những lo toan, bộn bề trước đây. Khi an tâm với tình hình tài chính hiện tại, bản mệnh càng đỡ đi những gánh nặng vô hình. Cơ hội mở ra trước mắt, con giáp này hãy nhanh chóng chớp lấy, đừng để sự trì hoãn khiến vận may trôi qua.

Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi Mão thời điểm này dễ bị ảnh hưởng xấu. Đó dường như là kết quả mà bản mệnh phải nhận lãnh khi quá tham công, tiếc việc không quan tâm, chăm sóc bản thân đúng mực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn phải lòng người bạn đã từng giúp đỡ bạn.

Ngày này tuổi Thìn sự đón nhận tích cực từ công việc giúp bạn có động lực nỗ lực và cố gắng cải thiện bất ngờ trong công danh.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc được đánh giá cao về tố chất, từ đó nỗ lực làm việc nghiêm túc.

Tình cảm: Tình cảm bắt đầu khi cả hai còn là bạn, hôm nay bạn đã bắt đầu cảm nắng đối phương.

Tài lộc: Tài chính bạn hiểu rõ cách làm việc, chi tiêu. Thế nhưng thường vượt ngân sách dự kiến ban đầu.

Sức khỏe: Cơ thể cần được nạp nhiều dưỡng chất, các chất xơ cần thiết cho một ngày dài làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn chăm chỉ, bền bỉ và trong những ngày này, sự cố gắng đó bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Vận trình công việc hanh thông, những khúc mắc tồn đọng trước đó dần được tháo gỡ. Người tuổi Sửu có cơ hội thể hiện năng lực, tạo được niềm tin với cấp trên và đối tác.

Tài chính tuy không bùng nổ mạnh nhưng lại rất ổn định và an toàn. Thu nhập chính vững vàng, thu nhập phụ cũng có dấu hiệu tăng nhẹ. Đặc biệt, tuổi Sửu dễ gặp quý nhân giúp đỡ về tài chính hoặc định hướng công việc, từ đó mở ra con đường phát triển lâu dài và bền vững hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!