Tử vi ngày mai 21/5/2023: 3 con giáp có 'vận đen' đeo bám, khó khăn trăm bề, cẩn thận gặp phải tiểu nhân

Tử vi ngày Chủ Nhật 21/05/2023 cảnh báo với Tuổi Dậu rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Dậu lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Dậu khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Chủ Nhật này là một ngày không tốt với Tuổi Dậu về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Tuổi Dậu có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong công việc, thái độ làm việc của bạn nên được thay đổi, Tuất không năng nổ, nhiệt tình như trước.

Về tài chính, tuy dòng tiền đổ vào túi không nhiều nhưng may mắn thay bạn không có nhiều khoản phát sinh.

Chuyện tình cảm lứa đôi diễn biến tốt đẹp, hai bạn ngày càng gắn bó khăng khít với nhau hơn. Sức khỏe của bạn tăng lên, những căn bệnh cũ có dấu hiệu hồi phục.

Về tài chính, tuy dòng tiền đổ vào túi không nhiều nhưng may mắn thay Tuất không có nhiều khoản phát sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra gặp chút khó khăn. Người tuổi này cần nâng cao học hỏi, cầu tiến thay vì chỉ mãi ngồi đó than thở, trách móc số phân. Nếu cảm thấy đủ dũng khí, bản mệnh hãy nhanh chóng theo đuổi con đường đam mê của riêng mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp chút xáo trộn. Con giáp này cần hạn chế những nhu cầu mua sắm đồ xa xỉ, đồng thời hãy tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó để đề phòng những chuyện bất trắc xảy đến.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Tình cảm dung hòa ổn định nên bạn có thêm thời gian dành cho sự quan tâm đến người bạn đời mình. Song, bạn cũng cần chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm bằng lời nói.

Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra gặp chút khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.