Tử vi ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành này được tương trợ, bản mệnh sớm ngày giàu sang phú quý, thế nào cũng trúng số độc đắc liên miên

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 07:30

Tử vi ngày lễ 2/9/2022 nói rằng 3 con giáp Ngũ Hành này bản mệnh phúc khí hơn người, sớm ngày được ăn sung mặc sướng.

Tuổi Dần

Tử vi ngày lễ 2/9/2022 nói rằng tuổi Dần được Thiên Ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn.

 

Tam Hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của Dần, cực kỳ khảng khái, có uy tín.

 

Đường tiền bạc nhờ Mộc dưỡng Hỏa nên con giáp Ngũ Hành này sẽ trả được nợ, đi làm xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bạn đâu nhé.

 

Tử vi ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành này được tương trợ, bản mệnh sớm ngày giàu sang phú quý, thế nào cũng trúng số độc đắc liên miên - Ảnh 1

Tử vi ngày lễ 2/9/2022 nói rằng tuổi Dần được Thiên Ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý theo tử vi ngày lễ 2/9/2022 được vận may “gọi tên”, do đó không cần phải tốn nhiều thời gian để thực hiện những dự định, ước mơ của bản thân. Đồng thời, đây còn là thời điểm thích hợp để người tuổi này thay đổi môi trường làm việc hoặc mở rộng quy mô kinh doanh của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp may mắn. Tử vi dự báo rằng, đây có thể là ngày bội thu của con giáp Ngũ Hành này chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tẻ nhạt, ảm đạm. Bạn và nửa kia vẫn đang tồn tại những khúc mắc, hiểu lầm trước đó cùng thời thời gian ở bên nhau ít ỏi nên tình cảm của cả hai phai nhạt đi rất nhiều. 

Tử vi ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành này được tương trợ, bản mệnh sớm ngày giàu sang phú quý, thế nào cũng trúng số độc đắc liên miên - Ảnh 2

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý theo tử vi ngày lễ 2/9/2022 được vận may “gọi tên”

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành này được tương trợ, bản mệnh sớm ngày giàu sang phú quý, thế nào cũng trúng số độc đắc liên miên - Ảnh 3

Tử vi ngày lễ 2/9/2022 cho rằng tuổi Tỵ tư duy nhanh nhạy cùng trí nhớ tốt sẽ giúp cho mọi việc bắt tay vào làm đều rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày lễ 2/9/2022 cho rằng tuổi Tỵ tư duy nhanh nhạy cùng trí nhớ tốt sẽ giúp cho mọi việc bắt tay vào làm đều rất hiệu quả. Con giáp Ngũ Hành này chính là người hùng của mọi người và được biết ơn vì điều đó.

Tuy nhiên, bản mệnh cần hoạch định lại tình hình tài chính vì khó khăn hiện tại đã rất rõ ràng, bản mệnh không thể cứ chịu đựng mãi như thế rồi ngồi đợi mọi việc trôi qua, đã đến lúc hành động. Thậm chí, nếu cần tuổi Tý cũng nên xin lời khuyên chuyên gia để cải thiện hiện tại.

Trên phương diện tình cảm, có những căng thẳng về mối quan hệ. Tử vi ngày mới khuyên tuổi Tý đừng để bản thân rơi vào những cuộc tình ngoài vòng đạo đức, gây tổn thương cho những người liên quan.

 

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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