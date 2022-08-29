Tử vi phương Đông dự đoán rạng sáng 29/8, 3 con giáp may mắn này ngồi trên đống vàng, nhờ đức độ kiếp trước nên kiếp này thỏa sức mà ăn

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 00:40

Theo tử vi phương Đông dự đoán rạng sáng 29/8, 3 con giáp may mắn này chỉ việc rung đùi tiền bạc tự khắc tới.

Tuổi Sửu

Tam Hợp rạng sáng 29/8 cho thấy thái độ tích cực của con giáp tuổi Sửu trong việc vun vén hạnh phúc của mình. Thay vì ghen tuông, hờn dỗi, bạn chọn cách làm cho bản thân trở nên thu hút, vui vẻ, yêu đời và có một sở thích riêng để theo đuổi.

Sức khỏe của bạn hôm nay được đảm bảo khi bạn có biện pháp phòng ngừa thích hợp, bạn cũng để ý hơn tới đồ ăn thức uống cùng việc sắp xếp lại thời gian để ngủ, nghỉ phù hợp nhằm tăng cường hệ miễn dịch của mình.

Tử vi phương Đông dự đoán rạng sáng 29/8, 3 con giáp may mắn này ngồi trên đống vàng, nhờ đức độ kiếp trước nên kiếp này thỏa sức mà ăn - Ảnh 1

Tam Hợp rạng sáng 29/8 cho thấy thái độ tích cực của con giáp tuổi Sửu trong việc vun vén hạnh phúc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần rạng sáng 29/8 được Tam Hợp nâng đỡ, ăn nên làm ra, công việc thuận lợi như mơ. Nếu như bản mệnh muốn thực hiện kế hoạch nào đó của mình thì nên làm ngay từ bây giờ. Nhớ cảm ơn những người đã từng giúp bạn nhé.

 

Dự báo vận trình tình cảm của Dần tốt đẹp nhờ Mộc sinh Hỏa. Bản mệnh và đối phương có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Người độc thân có một ngày vui vẻ với những mối quan hệ xã hội.

 

Thực Thần giúp vận tài lộc đi lên. Dần hay được lộc từ khách hàng và những người xa lạ. Bạn được cho quà, cho đồ ăn hoặc cho tiền, tuy không nhiều nhưng đủ để bạn vui cả ngày. Đôi khi niềm vui sẽ đến vào lúc tâm trạng bạn ủ dột nhất.

 

Tử vi phương Đông dự đoán rạng sáng 29/8, 3 con giáp may mắn này ngồi trên đống vàng, nhờ đức độ kiếp trước nên kiếp này thỏa sức mà ăn - Ảnh 2

Tuổi Dần rạng sáng 29/8 được Tam Hợp nâng đỡ, ăn nên làm ra, công việc thuận lợi như mơ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay rạng sáng 29/8 diễn ra hanh thông. Tính tình ôn hoà, lương thiện và ưa giúp đỡ người khác giúp người tuổi này tạo được cho mình quan hệ xã giao rộng rãi. Nhờ đó mà cơ hội để thể hiện năng lực bản thân và thăng tiến cũng rộng mở hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn. Người độc thân có sự khéo léo và tinh tế trong quá trình tiếp xúc với người khác giới. Cơ hội nhận được lời tỏ tình yêu thương trong ngày của con giáp này là khá nhiều, nhưng không phải ai cũng thực sự phù hợp với bạn.

Tử vi phương Đông dự đoán rạng sáng 29/8, 3 con giáp may mắn này ngồi trên đống vàng, nhờ đức độ kiếp trước nên kiếp này thỏa sức mà ăn - Ảnh 3

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay rạng sáng 29/8 diễn ra hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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