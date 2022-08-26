3 con giáp Ngũ Hành tương trợ này vào ngày lễ 2/9 làm 1 lời 10, may mắn không tả hết, ngồi rung đùi vẫn có bao vàng bao bạc tự chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 10:25

3 con giáp Ngũ Hành tương trợ này vào ngày lễ 2/9 làm gì cũng thành công, vạn sự hanh thông, được chồng yêu chiều.

Tuổi Dần

Thực Thần mang tới cho những người tuổi Dần vào ngày lễ 2/9 theo nghiệp kinh doanh buôn bán cơ hội được đón lộc về tay. Cuối năm có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần người tuổi này nắm bắt được là phát tài phát lộc.

 

Tuy nhiên, càng đầu tư lớn thì càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy nên bản mệnh cũng cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi đổ tiền đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào để tránh ném tiền qua cửa sổ, vừa mất tiền mất sức mà còn ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của bạn.

 

Ngũ hành xung khắc có thể là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Bản mệnh không có sự bàn bạc với nửa kia mỗi khi đưa ra quyết định mà chỉ làm những điều mình muốn. Mối quan hệ cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi cũng vì lý do này.

3 con giáp Ngũ Hành tương trợ này vào ngày lễ 2/9 làm 1 lời 10, may mắn không tả hết, ngồi rung đùi vẫn có bao vàng bao bạc tự chạy vào nhà - Ảnh 1

Thực Thần mang tới cho những người tuổi Dần vào ngày lễ 2/9 theo nghiệp kinh doanh buôn bán cơ hội được đón lộc về tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm tuổi Tý vào ngày lễ 2/9 khởi sắc. Nguồn năng lượng dồi dào đem lại cho con giáp này nhiều cơ hội để đón nhận tình yêu mới. Người độc thân nên cởi mở và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mới mong tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình.

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra khá tốt. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán tận dụng được thời cơ nên mở rộng được các mối quan hệ ngoại giao, nguồn hàng hoá nhờ vậy mà bán được nhanh hơn. Người làm công việc văn phòng cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại, nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp để bản mệnh thay đổi công việc mới.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập không ngừng tăng giúp người tuổi Tý an tâm và thoải mái trong việc chi tiêu.

3 con giáp Ngũ Hành tương trợ này vào ngày lễ 2/9 làm 1 lời 10, may mắn không tả hết, ngồi rung đùi vẫn có bao vàng bao bạc tự chạy vào nhà - Ảnh 2

Vận trình tình cảm tuổi Tý vào ngày lễ 2/9 khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào ngày lễ 2/9, sự xuất hiện của cát tinh giúp tuổi Ngọ thêm tự tin vào bản thân mình. Nhờ thế mà con giáp này dễ dàng vượt qua mọi thử thách và nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên.

Có thể nói đây chính là cơ hội mở ra con đường thăng tiến cho bản mệnh trong tương lai. Hãy tận dụng lợi thế của mình để đạt được những điều mình mong muốn. Với năng lực của mình, tuổi Dần hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa.

Ngược lại, trong ngày ngũ hành Mộc khắc Thổ hôm nay, vận trình tình cảm của con giáp này lại không mấy suôn sẻ. Từ những bất đồng nhỏ không được hóa giải trong cuộc sống hàng ngày, chúng dần lớn lên thành những mâu thuẫn chỉ trực chờ bùng nổ.

3 con giáp Ngũ Hành tương trợ này vào ngày lễ 2/9 làm 1 lời 10, may mắn không tả hết, ngồi rung đùi vẫn có bao vàng bao bạc tự chạy vào nhà - Ảnh 3

Vào ngày lễ 2/9, sự xuất hiện của cát tinh giúp tuổi Ngọ thêm tự tin vào bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Lễ 2/9 dương lịch cận kề, Thần tài mở kho, 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, trúng độc đắc tiền tỷ trong tay, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết

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