15 ngày tới (27/8 - 12/9) 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tình yêu đầy tim, tiền bạc rủng rỉnh ai cũng hờn

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 10:33

Tử vi cho biết, trong 15 ngày tới (27/8 - 12/9) sẽ là thời gian cực kỳ may mắn với 3 con giáp dưới đây. Cuộc sống của họ vẹn tròn, tiền tình đều viên mãn.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, trong 15 ngày tới (27/8 - 12/9) Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại.

15 ngày tới (27/8 - 12/9) 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tình yêu đầy tim, tiền bạc rủng rỉnh ai cũng hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, trong 15 ngày tới (27/8 - 12/9) Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Thân có thể kiếm được 1 khoản kha khá nếu làm các công việc tự do. Bạn đã chăm chỉ suốt thời gian vừa qua và đây là lúc bạn được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.

Bạn nên mở rộng các mối quan hệ với mọi người xung quanh, như vậy sẽ giúp bạn tiếp xúc được với nhiều cơ hội làm ăn khác nhau. Đồng thời, bạn cũng sẽ học hỏi được điều hay từ mọi người xung quanh nhiều hơn.

Con giáp này có một mái nhà rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hai người luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được người khiến mình rung động.

15 ngày tới (27/8 - 12/9) 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tình yêu đầy tim, tiền bạc rủng rỉnh ai cũng hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, trong 15 ngày tới (27/8 - 12/9) vận thế của người tuổi Dậu có sự chuyển biến mạnh mẽ, có thể nói là vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi.

Đặc biệt, do tài vận vượng phát nên con giáp này dễ dàng kiếm được tiền, đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì cũng có cao nhân hướng dẫn, giúp đỡ tận tình nên thu nhập tăng nhanh phi mã.

Cuộc sống của những người tuổi Dậu kể từ bây giờ sẽ vô cùng thoải mái, dư dả, không phải lo âu phiền muộn gì về tài chính.

Tử vi cho thấy nửa kia của bạn luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy, điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn và hai người có thể cùng nhau thảo luận tìm ra cách giải quyết vấn đề. Với người còn độc thân thì bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, vì người ấy đang tìm kiếm bạn đấy. 

15 ngày tới (27/8 - 12/9) 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tình yêu đầy tim, tiền bạc rủng rỉnh ai cũng hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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