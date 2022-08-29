Tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022: 3 CON GIÁP MAY MẮN cả ngày chỉ ngồi trên núi vàng núi bạc, không cần làm gì cũng tự khắc có ăn

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 05:51

Tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022 dự đoán 3 con giáp may mắn này sinh ra đã sung sướng, bản mệnh như vàng như ngọc.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ theo tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022 diễn ra dễ dàng. Người tuổi Ngọ luôn tự tin với năng lực làm việc khoa học, quyết đoán và linh hoạt của mình. Cấp trên cũng đã sớm ghi nhận các biểu hiện đó và sẵn sàng cất nhắc bạn lên những vị trí cao hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý tính cách kiêu ngạo, bảo thủ có thể gây nhiều cản trở trong công việc. Quý nhân soi đường chỉ lối giúp con giáp này nhìn ra được các cơ hội kiếm tiền tiềm năng mà không nhiều người thấy được.

Đây là khoảng thời gian thích hợp để các cặp đôi hẹn hò lãng mạn. Tình cảm có dấu hiệu phai nhạt đang rất cần được hâm nóng kịp thời, nếu không sẽ rất dễ rạn nứt.

Tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022: 3 CON GIÁP MAY MẮN cả ngày chỉ ngồi trên núi vàng núi bạc, không cần làm gì cũng tự khắc có ăn - Ảnh 1

Vận trình công việc của tuổi Ngọ theo tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022 diễn ra dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022 là thời điểm tốt để tuổi Tý có thể thực hiện kế hoạch liên quan đến hợp tác vì lúc này bản mệnh tìm được người đáng tin cậy để cùng nhau thực hiện những dự án lớn, có mục tiêu cao cả.

Tuy nhiên, mọi việc sẽ rối tinh lên nếu tuổi Tý tiếp tục trì hoãn mọi việc. Lời khuyên cho bản mệnh là không nên trì hoãn. Hãy tập trung hít thở một hơi thật sâu và hoàn tất những công việc mà mình đã khởi xướng, đừng để người khác thất vọng.

Quyết tâm cộng với những kế hoạch dài hơi, có tính toán cụ thể chính là sức mạnh lớn nhất của tuổi Tý. Thông qua đó, con giáp này có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào. Hãy nhân cơ hội này để khẳng định mình. Đây cũng là lúc gia tăng kết nối với người thân trong gia đình.

Tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022: 3 CON GIÁP MAY MẮN cả ngày chỉ ngồi trên núi vàng núi bạc, không cần làm gì cũng tự khắc có ăn - Ảnh 2

Theo tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022 là thời điểm tốt để tuổi Tý có thể thực hiện kế hoạch

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022 dự báo người tuổi Sửu sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong công việc. Đối với những người đang theo đuổi đường công danh không có vấn đề càng lo lắng vì định hướng và phương pháp làm việc của bản mệnh nhìn chung rất hiệu quả.

Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể mang lại cho con giáp này cuộc sống tương đối dư dả và thoải mái.

Người độc thân chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến. Đào hoa ảm đạm còn khiến mối quan hệ vợ chồng có những vết nứt không thể hàn gắn như lúc đầu. Bản mệnh đừng lúc nào cũng chỉ hy sinh cho người không biết trân trọng tình cảm của mình.

Tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022: 3 CON GIÁP MAY MẮN cả ngày chỉ ngồi trên núi vàng núi bạc, không cần làm gì cũng tự khắc có ăn - Ảnh 3

Tử vi hôm nay thứ 2 ngày 29/8/2022 dự báo người tuổi Sửu sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

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