Tử vi ngày hôm nay 30/03/2022 của 12 con giáp: Tuổi Sửu cần tránh THỊ PHI, tuổi Tỵ lợi CẦU TÀI, tuổi Mùi được QUÝ NHÂN tương trợ

Tử vi 12 con giáp cho thấy ảnh hưởng của Lục Xung nên con giáp tuổi Tý dễ có tranh cãi cũng chỉ vì một chuyện cỏn con, hiện tại bạn có thể "hăng máu" đấy nhưng sau này nghĩ lại bạn sẽ hối hận vì cách hành xử của mình. Vì thế, khi cảm nhận được sự nóng nảy của mình thì nên tập trung sang việc khác để tự mình tìm cách "hạ hỏa" nhé.

Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Tý hiểu rằng đây là ngày mà bạn nên chấm dứt những suy nghĩ lưỡng lự, tiêu cực để có thể nhìn nhận mọi vấn đề một cách tích cực và lạc quan hơn để kết thúc những phiền muộn. Nhờ thế, mỗi thành công bạn đạt được sẽ giá trị hơn rất nhiều đấy.

Tử vi 12 con giáp cho thấy ảnh hưởng của Lục Xung nên con giáp tuổi Tý dễ có tranh cãi cũng chỉ vì một chuyện cỏn con.

Hỏa - Thủy xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh không ổn định. Hãy quan tâm và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn một chút ngày hôm nay. Bạn có thể tận dụng những khoảng lặng thư thái cho tinh thần nhằm suy nghĩ một cách sâu sắc về những vấn đề đang khiến bạn quan tâm nhé.

Tử vi tuổi Sửu

Ngày thứ 4 tuổi Sửu lâm Tương Hại nên mặt sự nghiệp éo le hơn mọi ngày. Nơi công sở, cơ quan làm việc khó có thể tránh khỏi thị phi, tốt hơn hết con giáp này nên tập trung vào công việc của mình kẻo rước họa vào thân.

Ngày thứ 4 tuổi Sửu lâm Tương Hại nên mặt sự nghiệp éo le hơn mọi ngày.

Tình cảm ngày càng mặn nồng nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Bản mệnh khi yêu thì vô cùng nồng cháy, hết mình vì người ấy và không để cho điều gì ảnh hưởng đến lựa chọn của mình. Người độc thân thì hài lòng với hiện tại, đâu phải cứ độc thân là buồn đâu nhỉ.

Sửu được Chính Quan trợ vận nên mặt công danh tiền bạc có vẻ khả quan hơn mọi ngày. Những bạn đang xin việc, thi cử, học thêm đang có hướng đi đúng đắn, không bị lãng phí tiền bạc, Sửu biết đầu tư đúng chỗ đúng thời điểm.

Tử vi tuổi Dần

Tử vi hôm nay của tuổi Dần dự đoán vận thế tốt, công danh tăng lên, thích hợp để quản lý tài chính, đầu tư, hợp tác để mưu cầu sự giàu có.

Tài vận tình cảm hôm nay tương đối chung chung, cần biết từ chối mới là quan trọng, dễ xảy ra xung đột với người khác giới vì tính cố chấp dẫn đến tình cảm thăng trầm.

Vận trình công việc và tài lộc hôm nay tăng cao, sếp sẽ giao những nhiệm vụ trọng tâm cho bạn, thấu hiểu và hài hòa các mối quan hệ đồng nghiệp, công việc suôn sẻ nhưng cần chú ý dễ phạm sai lầm. Vận trình tài lộc hôm nay trở nên khởi sắc, có kế hoạch kiếm tiền hiệu quả, không tiêu xài bốc đồngHôm nay sức khỏe và tài lộc đều giảm sút, rất dễ có các vấn đề về da ở những vùng kín đáo.

Tử vi tuổi Mão

Hôm nay ảnh hưởng không nhỏ của Mão Ngọ Tương Phá khiến cho con giáp tuổi Mão vô cùng hoang mang vì có những thứ đã trong dự tính nhưng cuối cùng bạn phải thay đổi nó cho phù hợp. Nếu bạn đủ nhanh trí tìm cách xử lý thì không sao chứ nếu vì mất bình tĩnh mà có quyết định sai thì chắc sẽ phải hối hận đấy.

Người tuổi Mão nên nhẫn nại một chút và tránh sự bốc đồng do ảnh hưởng của Thương Quan trong ngày hôm nay. Thứ mà bạn tưởng chừng như chắc chắn chưa chắc đã đúng như bạn nghĩ đâu, thế nên hãy chậm lại để quan sát trước khi đưa ra những chọn lựa, những đánh giá của chính mình thì hơn.

Người tuổi Mão nên nhẫn nại một chút và tránh sự bốc đồng.

Hỏa - Mộc tương sinh nhắc nhở bản mệnh hãy mở lòng với những người gần gũi bạn nhất, điều này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Và trên tất cả, bạn nên cho bản thân một cơ hội nhìn nhận lại, làm chủ tư duy của mình.

Tử vi tuổi Thìn

Là con giáp sống có kế hoạch nhưng hôm nay tuổi Thìn gặp Thiên Quan nên công việc bấp bênh, đặc biệt là những bạn làm chức cao. Càng năng động càng dễ bị nhiều người để ý, ghen ghét. Bạn hoang mang và không biết nên đi hướng nào cho đúng.

Nhờ cục diện ngũ hành Hỏa sinh Thổ nên Thìn cảm thấy mình rất ổn trong chuyện tình cảm. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người thân, khích lệ bạn vượt qua khó khăn. Người đang yêu ngày càng thêm yêu thương nhau nhiều hơn.

Đường tài lộc cũng may mắn không kém, Thìn suy nghĩ tích cực hơn trong chuyện tiền nong. Bản mệnh sẵn sàng hy sinh thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của mình để có nguồn thu tốt hơn, để bớt đi phần nào lo lắng về cuộc sống.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay của tuổi Tỵ bình thường, vượng khí vượng, có lợi cầu tài, tuy nhiên bạn cần chú ý kẻ tiểu nhân xung quanh.

Vận trình tình cảm và tài lộc hôm nay thăng hoa, nên giữ liên lạc, quan tâm đến nửa kia của mình để hâm nóng tình cảm, người độc thân có vận đào hoa, gặp được đối tượng điềm đạm, có thể chiếm được lợi thế nhất định.

Tử vi hôm nay của tuổi Tỵ bình thường, vượng khí vượng, có lợi cầu tài, tuy nhiên bạn cần chú ý kẻ tiểu nhân xung quanh.

Vận trình công việc tương đối chung chung, có nhiều công việc phải làm gây ra áp lực, có lợi cho việc phát triển tài năng và kỹ năng cá nhân, lập kế hoạch tiếp thị và cải thiện hiệu suất công việc. Vận trình tài lộc được cải thiện, khả năng tụ tài mạnh mẽ, không có áp lực về kinh tế.

Hôm nay tài lộc sức khỏe tăng cao, có thể tập một số bài tập thể dục ở nhà.

Tử vi tuổi Ngọ

Hôm nay Ngọ - Ngọ Tự Hình khiến con giáp tuổi Ngọ lúc này có quá nhiều nỗi băn khoăn trong lòng mà chưa thể tìm cách để giải tỏa. Nếu không thể chia sẻ cùng ai bạn nên có một cuốn nhật ký riêng hoặc nếu ngại, bạn có thể viết chúng ra giấy rồi đốt hoặc xé đi để cho những suy nghĩ đó bay đi.

Người tuổi Ngọ trở nên nhanh nhạy hơn với các cơ hội kiếm tiền trong ngày Chính Tài ghé thăm. Đây cũng là ngày may mắn trong vấn đề tài chính, cho bạn cơ hội để xem xét mọi việc một cách khoa học hơn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi tuổi Mùi

Tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ trong công việc nhờ có Tam Hội trợ vận. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này đang diễn ra rất suôn sẻ, vấn đề tiền bạc không còn là mối lo lắng. Công việc phụ cũng mang lại những dấu hiệu đáng mừng.

Tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ trong công việc nhờ có Tam Hội trợ vận.

Hỏa sinh Thổ nên tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày. Có người ở xa báo tin vui về nhà, gia đình vẫn mạnh khỏe, bình an. Tình yêu đôi lứa mặn nồng, hãy trân trọng và tận hưởng hạnh phúc mình đang có.

Đường tài lộc có Chính Quan nâng đỡ nên hôm nay Mùi không phải lo lắng quá nhiều trong chuyện tiền nong, thi cử, xin việc, nhập hàng rất may. Nụ cười giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề còn im lặng giúp bạn tránh xa vô số vấn đề rắc rối.

Tử vi tuổi Thân

Tử vi hôm nay của tuổi Thân được cải thiện, ăn ngon, mặc đẹp, sự nghiệp và công việc tiến triển thuận lợi, thích hợp để quản lý tài chính, tham gia các sự kiện trọng đại như yến tiệc, họp mặt.

Vận trình tình cảm có sự khởi sắc hơn, không có tranh chấp, chiều hướng phát triển tình cảm cũng đi lên. Người độc thân có duyên với người khác phái, gặp người nhiệt tình, hơi nóng nảy, cẩn thận không tranh giành, giao tiếp vui vẻ hơn.

Vận trình công việc hôm nay thăng hoa, dễ hợp tác với lãnh đạo, hai người làm việc với nhau tương đối vui vẻ nhưng không nên tranh luận dễ sinh mâu thuẫn, có quý nhân giúp đỡ nên càng nhiều may mắn. Vận trình tài lộc trong ngày hôm nay sẽ tăng tiến, ngoài công việc còn có được lợi lộc.

Tử vi tuổi Dậu

Hôm nay Chính Ấn xuất hiện cho tuổi Dậu biết rằng đây là một ngày để hành động. Hãy khám phá năng lực của mình thông qua việc nỗ lực tham gia vào mọi hoạt động, bạn sẽ thấy rằng những phút giây đi qua thực sự ý nghĩa và mang lại cho bạn thành quả giá trị.

Hỏa - Kim xung khắc cho thấy bạn mong chờ những cái kết có hậu hay một cuộc tình lâu bền, có như thế bạn mới dám bắt đầu nhưng thực tế là không có điều gì đảm bảo cả. Theo đuổi những điều hão huyền sẽ khiến bạn cạn kiệt năng lượng, bạn nên tập trung vào thực tại.

Hôm nay Chính Ấn xuất hiện cho tuổi Dậu biết rằng đây là một ngày để hành động.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước... Nếu có kế hoạch cho việc này nên sắp xếp sang ngày khác sẽ thuận lợi hơn.

Tử vi tuổi Tuất

Là con giáp ma mắn, hôm nay con giáp này được Tam Hợp tương trợ nên công việc may mắn, thuận lợi. Là ngày tốt để bạn khai trương, mở hàng, nhập hàng mới hoặc xin việc. Môi trường làm việc tốt, những người đồng nghiệp thú vị, bạn thật sự không mong muốn gì hơn.

Thiên Quan chiếu mệnh cảnh báo con giáp này hôm nay hãy cẩn thận với những người xung quanh mình kẻo bị cướp công, mất tiền. Bạn dễ bị kích động nên hay bị người ngoài khiêu khích khiến vận tài lộc bị ảnh hưởng không hề nhẹ.

Mặt tài lộc nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên may mắn hơn mọi ngày. Nhiều người nhìn thấy bạn ăn nên làm ra rất nóng ruột, ghen ghét nhưng điều đó chỉ làm bạn thấy hả hê hơn mà thôi. Ăn ở có đức mặc sức mà ăn, sống có tâm thì trời xanh sẽ an bài.

Tử vi tuổi Hợi

Tử vi hôm nay của tuổi Hợi khá khởi sắc, tâm lý thoải mái, công việc tương đối ổn định, tài lộc ổn định nên bạn có thể lựa chọn vấn đề quản lý tài chính và đầu tư một cách hợp lý.

Vận trình tình cảm chung chung, nếu biết cách nắm vững thì sẽ không bỏ lỡ nhân duyên tốt. Người độc thân vận thế không tốt, dễ xảy ra xung đột, không có lợi cho sự ổn định của mối quan hệ.

Tử vi hôm nay của tuổi Hợi khá khởi sắc, tâm lý thoải mái, công việc tương đối ổn định.

Tài lộc trong công việc có thăng có trầm, vận trình hanh thông, sự nghiệp phát triển, công việc hiệu suất cao nhưng sẽ gặp nhiều vất vả, chạy đôn chạy đáo để bàn bạc gặp gỡ mới có được sự phát triển. Vận trình tài lộc hôm nay tăng cao về tài lộc, mưu cầu giàu sang hăng hái, cần phải chăm chỉ làm việc, không được bốc đồng

Hôm nay vận trình sức khỏe thăng tiến, nghỉ ngơi đầy đủ, nhớ tránh xa điện thoại di động nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!