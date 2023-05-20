Tử vi ngày cuối tuần (21/5): Thìn nhiều mối bận tâm nhưng không lo về tiền, Mùi xuất sắc khiến tiểu nhân ghen ghét

Tử vi ngày cuối tuần của 12 con giáp công việc của tuổi Mùi gặp Kiếp Tài nên có trục trặc liên quan đến cấp dưới, đồng nghiệp nhỏ tuổi hoặc bạn bè. Bạn sống quá hiền hậu nên hay để người khác qua mặt, nói xấu sau lưng. Làm gì cũng phải cứng rắn, ăn to nói lớn thì người ta mới sợ bạn, không dám đặt điều bôi nhọ.

Tử vi nhắc bạn hãy thận trọng khi giao dịch với tiền bạc. Đầu tư vốn ngay bây giờ có thể có những kết quả rất tiêu cực, việc khai trương, chơi hụi, chung vốn làm ăn nên tạm hoãn lại.

Vì cục diện Mộc khắc Thổ nên hôm nay bản mệnh phải kiềm chế tính cách nóng nảy kẻo xung đột với hàng xóm, bạn bè. Có những chuyện gắng gượng một chút thì sẽ qua thôi, một điều nhịn chín điều lành tích phúc cho bản thân.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi ngày cuối tuần của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không được hanh thông. Người tuổi này sắp gặt hái được thành công trong công việc nhưng lại gặp trở ngại do có kẻ tiểu nhân ghen ghét, quấy phá.

Vận trình tài lộc tương đối bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bất ổn. Những rắc rối trong công việc và cuộc sống phát sinh khiến cho con giáp này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Tốt nhất là hãy lên kế hoạch chi tiêu để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Tình cảm trao đi mà không được đáp trả khiến cho bạn cảm thấy phiền lòng, đồng thời không còn cảm giác mặn mà với mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Tử vi tuổi Thìn

Tử vi ngày cuối tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn bận tâm nhiều việc, quên cả thời gian nghỉ ngơi.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn đang có nhiều việc làm bạn lo lắng, bận tâm nhiều việc phát sinh bất chợt.

Cát khí tài lộc thuận lợi, có hậu phương hỗ trợ khi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người tuổi Thìn tình cảm những đôi lứa hẹn hò thường có những mâu thuẫn nhỏ, cố gắng cùng nhau giải quyết.

Tài lộc: Cát khí tài lộc thuận lợi, có hậu phương hỗ trợ khi khó khăn.

Sức khỏe: Đảm bảo đủ sức khỏe cho các chuyến phượt xa.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.