Tử vi ngày 9/10: Nhà ai có 1 trong 3 con giáp này thì trong ngày này được Thần Tài chỉ điểm, phúc lộc rơi đầy đầu, tiền bạc rủng rỉnh, giàu ú giàu ụ ai nhìn cũng hờn

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 08:39

Dự đoán 3 con giáp có tài vận thăng hoa, phúc khí ngập tràn, đem tiền về nhà từ sáng đến tối mỏi hết cả hai tay.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người. Trong công việc, con giáp tuổi này có chí làm giàu, không thích an nhàn, an phận. Người tuổi này giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Tử vi ngày 9/10: Nhà ai có 1 trong 3 con giáp này thì trong ngày này được Thần Tài chỉ điểm, phúc lộc rơi đầy đầu, tiền bạc rủng rỉnh, giàu ú giàu ụ ai nhìn cũng hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 9/10, con giáp tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Người tuổi này làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả. Thời gian gần đây, gia đình của họ hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là động lực để con giáp này phấn đấu sự nghiệp. Người tuổi Tý làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi, tinh thần phấn chấn hơn trước.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất đa phần là những người sống ngay thẳng, trọng tình cảm nhưng cũng khá lý trí và cẩn trọng. Họ có khả năng phân tích rất tốt, và thường rất chăm chỉ. Tử vi học có nói, sau khi vượt qua được thời kỳ khó khăn lúc trước, tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội tốt trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư. 

Tử vi ngày 9/10: Nhà ai có 1 trong 3 con giáp này thì trong ngày này được Thần Tài chỉ điểm, phúc lộc rơi đầy đầu, tiền bạc rủng rỉnh, giàu ú giàu ụ ai nhìn cũng hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ giữa tháng 10 trở đi là lúc tuổi Tuất gặp thời đổi vận, nếu biết nắm bắt tốt có thể trở nên vô cùng giàu có. Với những người đang có ý định thay đổi công việc hay bắt đầu sự nghiệp kinh doanh mới thì nên hiện thực hóa ý tưởng, vì khả năng thành công rực rỡ là rất lớn. Với sự nỗ lực và chăm chỉ hết mình, tuổi Tuất có thể tự tạo ra cho mình những bước ngoặt đáng nhớ vào dịp cuối năm trong chuyện tài vận.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người rất thông minh, chăm chỉ, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Dường như họ là những con người "nghiện" công việc, dù thế nào cũng luôn muốn phấn đấu, nỗ lực hết sức để bản thân và những người mà họ yêu quý có được cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất. Những ngày trước, nhiều người tuổi Dần cảm thấy dù họ đã bỏ ra nhiều tâm sức, tuy nhiên sự nghiệp không phát triển rực rỡ như họ mong muốn.

Tử vi ngày 9/10: Nhà ai có 1 trong 3 con giáp này thì trong ngày này được Thần Tài chỉ điểm, phúc lộc rơi đầy đầu, tiền bạc rủng rỉnh, giàu ú giàu ụ ai nhìn cũng hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, người tuổi Dần không cần lo lắng, vì tuổi Dần là 1 trong số những con giáp phát tài về giữa tháng 10. Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối tháng 10, vận số của tuổi Dần càng trở nên tốt hơn, công việc không những thuận lợi mà bản thân còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đặc biệt, lúc này là thời điểm điểm "đỏ" nhất, vì thế người tuổi Dần nên biết nắm bắt để về đích thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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