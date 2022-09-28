Tử vi đầu tháng 10: 3 con giáp là "con cưng" của Thần Tài, từ tháng 10 trở đi phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 09:22

Tử vi nói rằng những con giáp này mang mệnh phú quý, được Thần Tài ban lộc nên bước qua tháng 10 cuộc sống càng viên mãn.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

Tử vi đầu tháng 10: 3 con giáp là 'con cưng' của Thần Tài, từ tháng 10 trở đi phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 10, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc. Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lợi, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để xây dựng cuộc sống tốt đẹp viên mãn. Tuổi Tỵ đánh lừa người khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng, không quan tâm đến thế sự, nhưng bên trong họ lại sống tình cảm và tử tế không phải ai cũng nhận ra. Đa số người tuổi Tỵ sống hết lòng vì gia đình, họ có thể là người xấu ở ngoài nhưng về nhà là người tuyệt vời nhất, biết hy sinh cho gia đình, biết sống vì người khác.

Tử vi đầu tháng 10: 3 con giáp là 'con cưng' của Thần Tài, từ tháng 10 trở đi phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, nhờ tính cách tiềm ẩn này mà tuổi Tỵ được trời ban nhiều phước lành. Ngày trước dù có vất vả khó khăn nhưng chỉ trong giai đoạn nhất định, bước vào giai đoạn trung vận, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ bước lên tầm cao mới. Đặc biệt, đối với những người thành gia lập thất sẽ gặp được nhiều may mắn hơn.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Tử vi đầu tháng 10: 3 con giáp là 'con cưng' của Thần Tài, từ tháng 10 trở đi phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 10 cho thấy vận trình công việc của người tuổi Thân diễn ra vô cùng thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh nhạy bén và linh hoạt hơn bao giờ hết, dễ dàng tìm ra được cơ hội để chuyển mình, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thực hiện được ước mơ. Cơ hội kiếm tiền tiềm năng được con giáp này nhìn ra, trong khi nhiều người còn chưa kịp để mắt tới.

*Bài biết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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