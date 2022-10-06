Tử vi ngày 7/10: Xin gửi lời chúc đến 3 con giáp này, thời tới cản không nổi, thuận lợi thoát nghèo, vươn lên ngoạn mục 

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 09:11

Dự đoán có ba con giáp nhận được cơ hội kinh doanh tốt, liên tiếp nhận vận may, tài lộc hanh thông, một bước thay mình đổi vận 

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi không có nhiều mưu cầu lớn trong cuộc sống. Họ chỉ thích hưởng thụ một cuộc sống tương đối thoải mái, dễ chịu mà thôi. Vì vậy, con giáp này không quan tâm nhiều đến những điều vụn vặt trong cuộc sống. Họ cũng sẽ không vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng đến tâm trạng và lối sống của bản thân.

Lười biếng không phải là một trạng thái mà con giáp tuổi Hợi theo đuổi, nhưng trong mắt người khác, họ giống như không làm gì cả. Vì vậy, người tuổi Hợi thường gây ấn tượng cho người khác là kẻ sống không có động lực nhưng thực tế tuổi Hợi rất thông minh. 

Tử vi ngày 7/10: Xin gửi lời chúc đến 3 con giáp này, thời tới cản không nổi, thuận lợi thoát nghèo, vươn lên ngoạn mục  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10, tuổi Hợi biết tận dụng thời cơ, nghiến răng nghiến lợi cố gắng vượt qua những cột mốc khó khăn của cuộc đời. Chỉ cần chịu đựng qua gian khổ, sự nghiệp của họ sẽ thăng tiến vượt bậc, kiếm tiền dễ dàng.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để tìm kiếm cơ hội, xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số người tuổi Sửu đều không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, nhưng với sự kiên trì và bản lĩnh chống chọi với khó khăn mà họ có thể đạt được mục đích như mong muốn.

Tử vi ngày 7/10: Xin gửi lời chúc đến 3 con giáp này, thời tới cản không nổi, thuận lợi thoát nghèo, vươn lên ngoạn mục  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong tháng 10 này cuộc sống tuổi Sửu có nhiều thay đổi tích cực. Thời gian này, công việc của tuổi Sửu dần suôn sẻ, thuận lợi, những khó khăn trong thời gian trước đều được giải quyết ổn thỏa. Sắp tới, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Sửu tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. 

Tuổi Tỵ

Tháng 10 là thời điểm rất thích hợp để thể hiện bản thân, tuổi Tỵ sẽ năng động làm việc và tỏa sáng rực rỡ trong mắt lãnh đạo. Tỵ nên cởi mở và chủ động tiến hành các vấn đề cạnh tranh, can đảm gánh việc lớn, từ đó dễ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Người tuổi Tỵ cơ trí, hơn nữa cũng rất bình tĩnh, làm việc gì cũng hết sức cẩn thận, dường như không để lộ bất cứ yếu điểm nào.

Tử vi ngày 7/10: Xin gửi lời chúc đến 3 con giáp này, thời tới cản không nổi, thuận lợi thoát nghèo, vươn lên ngoạn mục  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 10, khi vận quý nhân hanh thông, sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những bước tiến dài, nhanh chóng có được trong tay cơ hội tăng chức, tăng lương. Đồng thời việc kinh doanh, đầu tư cũng sẽ có những đột phá lớn đem lại nguồn tiền bạc dồi dào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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