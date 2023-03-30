Tử vi ngày 30/3 của 3 con giáp: Hợi vượng tiến khi được Cát Thần nâng đỡ, Tý "tuột dốc không phanh", Mùi vô tình vướng rắc rối

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 06:19

Vận trình tài lộc của người tuổi sụt giảm đáng kể do có khoản chi phí phát sinh bất ngờ. Song song đó, vận trình công việc của người tuổi Tý không được suôn sẻ khi được điềm báo có kẻ nói xấu làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra hanh thông. Nhờ được Cát Thần nâng đỡ nên con đường tài vận của con giáp này tăng tiến không ngừng, từ đó có được khoản tiền rủng rỉnh để đảm bảo cho cuộc sống sau này. 

Tình cảm ngập tràn sắc thắm. Hợi Sửu tương hội giúp gắn kết cho những rạn nứt và bất hòa cho các cặp đôi. Song, sự vụ vén liên tục là cách để cả hai duy trì hạnh phúc được lâu dài.

Tử vi ngày 30/3 của 3 con giáp: Hợi vượng tiến khi được Cát Thần nâng đỡ, Tý 'tuột dốc không phanh', Mùi vô tình vướng rắc rối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sự nghiệp của tuổi Tý không được khả quan. Tài lộc trên đà giảm xuống. “Tiền bạc không cánh mà bay” vì lý do có những khoản chi phí phát sinh bất ngờ, đồng thời con giáp này còn tiêu xài hoang phí nữa. Tuy nhiên, trước giờ người này tạo dựng được chữ tín của mình nên nhiều người muốn xây dựng quan hệ hợp tác làm ăn. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển tương lai của bản mệnh.

Măc dù, công việc “tụt dốc không phanh” nhưng vận mệnh tình cảm rất tươi sáng. Cảm thấy mình khá may mắn vì tìm được một nửa yêu thương đúng nghĩa. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bên cạnh  luôn có một người biết lắng nghe và cảm thông cho mình.

Tử vi ngày 30/3 của 3 con giáp: Hợi vượng tiến khi được Cát Thần nâng đỡ, Tý 'tuột dốc không phanh', Mùi vô tình vướng rắc rối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình cho thấy, sự nghiệp của những chú Dê khá trì trệ, tinh thần làm việc cũng không đủ nhiệt tình, làm mọi thứ một cách hời hợt và mang tâm lý bị ép phải làm. Thái độ xao nhãng có thể khiến phạm phải không ít sai lầm khiến công việc không đâu vào đâu. Thêm nữa sức cạnh tranh trong công việc ở thời điểm này cũng rất lớn, cá tính của bạn lại khiến cho quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, có thể vướng tai tiếng, thị phi.

Tâm tính nhiều ức chế kéo theo tâm trạng bất ổn, nóng lạnh vui buồn thất thường nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng phát sinh trục trặc.

Tử vi ngày 30/3 của 3 con giáp: Hợi vượng tiến khi được Cát Thần nâng đỡ, Tý 'tuột dốc không phanh', Mùi vô tình vướng rắc rối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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