Công an bắt quả tang nhóm phụ nữ đang đánh bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Đời sống 28/03/2023 17:28

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ bắt quả tang nhiều phụ nữ đánh bạc ăn tiền lúc nửa đêm tại một tụ điểm ở phường Thới Long, quận Ô Môn

Theo thông tin Báo Giao thông, khoảng 22h20 ngày 27/3, nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Do ông Lê Đình Thanh Luận (42 tuổi, ở phường Thới Long, quận Ô môn) tổ chức tại nhà.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản 15 đối tượng (đa số là nữ) đang tham gia đánh bạc, tạm giữ: trên 127 triệu đồng, 9 xe máy, 14 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an bắt quả tang nhóm phụ nữ đang đánh bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1
Những người tham gia cờ bạc bị bắt giữ. Ảnh: Báo Giao thông

Theo cơ quan công an, các đối tượng tham gia là dân cờ bạc chuyên nghiệp ở nhiều địa bàn kéo về địa chỉ trên để sát phạt nhau.

Phòng Cảnh sát hình sự đã mời những người có liên quan về Công an quận Ô Môn để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin thêm từ Zing.news, cũng trong tối 27/3, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, kiểm tra quán cà phê không tên nằm sâu trong hẻm Lê Thị Hồng Gấm thuộc phường 2. Cảnh sát phát hiện 8 người có hộ khẩu tại các huyện Long Hồ, Tam Bình, Mang Thít và TP Vĩnh Long đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Cảnh sát tạm giữ số tiền hơn 50 triệu đồng cùng các tang vật khác.

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