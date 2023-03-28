Bắt giữ kẻ dùng hung khí đánh 21 cái vào người phụ nữ tử vong

Đời sống 28/03/2023 13:04

Bắt khẩn cấp người đàn ông dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu khiến nữ hàng xóm tử vong.

Theo thông tin từ Người Lao động, ngày 28/3, lãnh đạo xã Tân Hương (huyện Châu Thành, Tiền Giang) xác nhận vụ người phụ nữ bị hàng xóm dùng hung khí đánh dẫn đến tử vong.

Khoảng 17h05 ngày 27/3, bà Trần Ngọc P. (SN 1955) xảy ra mâu thuẫn với Hoàng. Hoàng cầm khúc cây đến nhà bà P. tại đoạn đường nông thôn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương dùng hung khí đánh bà P. dã man. Bà P. gục tại chỗ, nhưng ông Hoàng vẫn dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Toàn bộ vụ việc được camera của người dân ghi lại. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn.

Bắt giữ kẻ dùng hung khí đánh 21 cái vào người phụ nữ tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Thông tin thêm từ Vietnam.net Huỳnh Văn Hoàng đã đánh tổng cộng 21 cái vào người bà P. Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Rạng sáng 28/3, do vết thương quá nặng, bà P. đã tử vong. Công an đang tạm giữ nghi phạm Hoàng. 

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