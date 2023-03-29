Tử vi ngày 29/3/2023 mở cửa đón lộc vàng của 3 con giáp: Tý bội thu, Tỵ thăng hoa tình cảm, Sửu khởi sắc

Theo dự đoán, vận mệnh sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này được đánh giá cao nhờ sự kết hợp ăn ý trong quá trình làm việc nhóm với mọi người. Do thói quen ôm đồm nhiều việc khiến cho bản mệnh không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Về tình cảm người tuổi này gặp nhiều may mắn. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp khi được người thân mai mối, có thể tiến xa hơn. Những cặp đôi đang yêu nhau nên dành thời gian nhiều hơn để vun đắp cho mối quan hệ.

Trong ngày nay tuổi Tý được Chính Quan che chở, đón nhận nhiều tin vui do sự cố gắng, nỗ lực của bản thân từ thời gian trước đó. Đây quả là động lực lớn lao để bạn tiếp tục con đường mình đã chọn, nhưng cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng mà cần tiếp tục tiến tới những mục tiêu tiếp theo.

Tuổi Tị đang đứng trước cơ hội để nên duyên đôi lứa. Bạn và người ấy thực sự đã hiểu về nhau, tình cảm cũng đủ lớn và mong muốn được về chung 1 nhà. Với những người độc thân thì hãy thử lắng nghe tiếng gọi của con tim mình xem nhé. Biết đâu đấy, người ấy vốn đem lòng yêu bạn đã lâu nhưng trước giờ bạn chẳng hề hay biết mà đặt họ ở ngoài vùng tình cảm lứa đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hợp cục xuất hiện, nên tuổi Sửu có thể sẽ nhận được nhiều sự hậu thuẫn của cấp trên, mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Thông qua những lời chỉ dạy, hướng dẫn từ lãnh đạo, những người này cũng tự tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm làm việc quý giá. Song người tuổi Sửu hãy sử dụng các mối quan hệ một cách khôn ngoan, luôn trau dồi năng lực thực sự thì mới có được vị trí như mong muốn.

Bản mệnh cho thấy tình cảm hài hòa, nhưng tuổi Sửu vẫn nên dành thời gian đầu tư cho đời sống tình cảm thay vì suốt ngày cắm cúi vào công việc. Người độc thân nên năng động, tích cực thể hiện mình hơn, nhất là trong các dịp tụ tập đông người để nhanh chóng tìm kiếm nhân duyên phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm