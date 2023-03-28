Đúng 20h tối thứ 5 ngày 29/3/2023: phúc đến tận nhà 3 con giáp, chỉ số tài lộc tăng vọt, tiền vô ào ào như nước, mọi cố gắng đều được đền đáp, điềm báo làm ăn cực thịnh

Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng gặp nhiều thuận lợi. Nếu con giáp này đang làm một số nghề tay trái thì có thể thu được một khoản không nhỏ nhờ những công việc không chính thức này. Càng cận kề Tết tài chính càng dư dả giúp bạn có thể yên tâm thực hiện các kế hoạch sắm sửa cho bản thân và gia đình.

Đúng 20h tối thứ 5 ngày 29/3/2023, chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người không chỉ bằng năng lực trong công việc mà còn nhờ vào sự điềm tĩnh và chín chắn của bạn khi giải quyết vấn đề. Con giáp này vốn luôn có trách nhiệm với những lời mình nói nên xây dựng được lòng tin vững chãi trong lòng mọi người.

Tử vi của người tuổi Thân cho thấy, phụ nữ tuổi Thân "trong mệnh có giấu vàng", số phú quý giàu sang, đầu óc thông minh, khả năng tư duy linh hoạt, có khả năng ứng phó rất tốt với mọi tình huống trong cuộc sống, dễ thích ứng với những thay đổi và làm tốt hơn những người khác về nhiều mặt.

Tuy nhiên đường tình duyên có phần kém sắc do ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim. Dù mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đã tiến thêm bước mới nhưng dường như mọi thứ còn đang rất non nớt, cần sự vun vén và chăm sóc kĩ càng hơn nữa thay vì cứ hờ hững như hiện tại.

Họ cũng giỏi quản lý các mối quan hệ, ăn nói khéo léo, hoạt bát nên rất được lòng mọi người trong cuộc sống. Đàn ông có thể lấy được mẫu phụ nữ độc lập như thế này làm vợ, ấy là có phúc.

Nhờ sự giỏi giang của mình, họ có thể giúp ích rất nhiều cho chồng trong mọi việc, từ lo toan quán xuyến nhà cửa đến tham mưu, tư vấn cho chồng những việc quan trọng.

Tử vi của người tuổi Thân cho thấy, phụ nữ tuổi Thân "trong mệnh có giấu vàng", số phú quý giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vào sự năng động không ngừng vươn lên của bản thân, con giáp này càng sống càng hưởng cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất sống rất chân thành và dễ được người khác tin tưởng. Người tuổi này có sao nói vậy, không thích nói lời sáo rỗng, hoa mỹ để lấy lòng mọi người.

Trên thực tế, họ rất giỏi kiếm tiền, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trong tháng tới. Về cơ bản, họ là người tài năng và khá cẩn trọng trong công việc.

Thời gian gần đây, họ có thể sẽ gặp một số vấn đề, trở ngại. Nhưng với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, họ có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Đúng 20h tối thứ 5 ngày 29/3/2023 là quãng thời gian người tuổi Tuất có thể sẽ gặp may trong công việc cũng như cuộc sống. Thời điểm này, họ cần tập trung vào công việc, nâng cao trình độ để sớm đạt được bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

Về mặt tài chính, con giáp này đầu tư dễ sinh lời. Có nhiều cơ hội tiềm năng xuất hiện, họ cần nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với mình.

Năm 2023 là thời điểm hoàn hảo để con giáp này đầu tư dài hạn. Với người làm công ăn lương, họ có nhiều việc làm hơn, được tạo cơ hội làm thêm giờ, thu nhập của họ nhờ đó cũng được cải thiện.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm