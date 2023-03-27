Đúng 16h30 ngày mai (28/3/2023), trúng quả độc đắc, 3 con giáp may mắn đón lộc khủng, vượng phát hanh thông, chuẩn bị tiền tài về nhà giàu sang không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 21:27

Đúng 16h30 ngày mai (28/3/2023), 3 con giáp vận mệnh khởi sắc không ngừng, tiền tài, may mắn vây thân.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đa phần "miệng dao găm, tâm đậu hũ", cho dù gia đình có giàu có hay không thì người tuổi Dần vẫn luôn sống rất vui vẻ, cho nên họ cũng thường xuyên gặp được nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống.

Tính cách người tuổi Dần thường khá nóng nảy, khuôn mặt cũng không thuộc diện xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng con giáp nữ tuổi Dần lại có tướng vượng phu, ích tử.

Đúng 16h30 ngày mai (28/3/2023), trúng quả độc đắc, 3 con giáp may mắn đón lộc khủng, vượng phát hanh thông, chuẩn bị tiền tài về nhà giàu sang không kể xiết - Ảnh 1
Đúng 16h30 ngày mai (28/3/2023), người đàn ông nào có thể cưới được những người phụ nữ như vậy. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16h30 ngày mai (28/3/2023), người đàn ông nào có thể cưới được những người phụ nữ như vậy làm vợ có thể coi như phúc tu cả đời, bởi vì trong sự nghiệp, chồng của nữ tuổi Dần sẽ nhờ có sự giúp đỡ của họ mà ngày một phát triển, kiếm được càng nhiều tiền của.

Tuổi Dậu

Đúng 16h30 ngày mai (28/3/2023), người tuổi Dậu là những người độc đoán, mạnh mẽ, năng động, khiêm tốn. Họ thường gặp nhiều may mắn, đạt được thành tựu trong công việc nhờ sự kiên trì, bền bỉ.Con giáp này ứng biến tốt, có khả năng đối phó với những khó khăn, biến động. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu còn có đặc điểm là luôn sôi nổi, tràn đầy năng lượng sống và yêu đời.

Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, có tinh thần trách nhiệm và dám nghĩ dám làm. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân. Khi khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ nên cũng tai qua, nạn khỏi.

6 tháng đầu năm 2023, người tuổi Dậu có bước chuyển mình mạnh mẽ trong công việc. Con giáp này tự tin, phát huy tối đa điểm mạnh và được cấp trên xem trọng.

Đúng 16h30 ngày mai (28/3/2023), trúng quả độc đắc, 3 con giáp may mắn đón lộc khủng, vượng phát hanh thông, chuẩn bị tiền tài về nhà giàu sang không kể xiết - Ảnh 2
Đúng 16h30 ngày mai (28/3/2023), người tuổi Dậu là những người độc đoán, mạnh mẽ, năng động, khiêm tốn. Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ được giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Cơ hội đi liền với thách thức, họ cần tập trung làm việc để giải quyết vấn đề. Trong thời gian tới đây, người tuổi này đón sóng tài lộc, làm ăn dễ sinh lời. Cuộc sống của họ sẽ tràn ngập những điều bất ngờ, mới mẻ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có một ngày làm việc nhẹ nhàng, xử lý các kế hoạch đâu ra đấy nhờ có Tam Hợp che chở. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, lại có thêm sự hậu thuẫn của cấp trên, con giáp này không gặp bất cứ khó khăn nào, dù đó có là những nhiệm vụ khiến người khác phải ngán ngẩm.

Cát khí vượng còn đem tới niềm vui ở phương diện tài lộc cho những chú Chuột. Kinh doanh buôn bán gặp thời nên tài lộc được ào ào đổ về túi. Bạn chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều mà tiền tài tự kéo đến, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, biết tu chí làm ăn là không bao giờ phải sợ rơi vào cảnh túng thiếu.

Hôm nay còn là ngày ngũ hành Kim sinh Thủy nên chuyện tình yêu hạnh phúc viên mãn. Tình cảm gia đình ngày một gắn kết, các thành viên đồng lòng cùng chuẩn bị đón Tết đến xuân về. Người độc thân đón nhận tình cảm từ người yêu thương mình thật lòng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 3 ngày tới (28, 29, 30/3) : 3 con giáp có ‘lộc’, của cải vây lấy thân, cuộc sống đổi đời tới tấp, giàu sang trong tầm tay

Liên tiếp 3 ngày tới (28, 29, 30/3) : 3 con giáp có ‘lộc’, của cải vây lấy thân, cuộc sống đổi đời tới tấp, giàu sang trong tầm tay

Liên tiếp 3 ngày tới (28, 29, 30/3), 3 con giáp cuộc sống suôn sẻ, vận mệnh đổi thay, giàu sang tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi ngày

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 3 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay