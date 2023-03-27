Do đó, tuổi Tý có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Với người phương Đông, người tuổi Tý cầm tinh những chú chuột, là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Con vật này cũng tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm, có được sự nhanh nhẹn và mưu trí. Do đó, bản mệnh cũng thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ, và tiết kiệm.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, kinh nghiệm tích lũy ngày càng dày dạn, người tuổi Tý dần trở nên thông minh và sáng suốt hơn. Nhờ đó, họ trở thành những người am hiểu trong việc phát hiện và nắm bắt cơ hội.

Đúng 10h sáng (28/3/2023), được xem là con giáp may mắn và có nhiều cơ hội trong cuộc sống, người tuổi Tý có thể thấy sự chuyển vận. Những điều may mắn đến với họ. Nguyên nhân chủ yếu là do tính cách của họ khi còn trẻ vẫn đôi phần chậm chạp, chưa giỏi trong việc nắm bắt thời cơ. Kể cả khi cơ hội đã trôi qua mà họ không nhận ra.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều người nghĩ. Họ biết đối mặt với khó khăn, biết xông pha để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Tỵ chưa bao giờ chịu thua trước số phận, họ luôn nỗ lực từng ngày để thay đổi bản thân, sau cùng họ luôn khao khát đem đến cho gia đình một cuộc sống sung túc đủ đầy khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, đúng 10h sáng (28/3/2023), cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều bước chuyển biến vượt bậc. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có nhiều hỷ sự. Nửa đầu năm này chính là giai đoạn hoàng kim trong tháng, tuổi Tỵ cần phải biết bình tĩnh nắm bắt cơ hội, phát huy tiềm năng vốn có để xây dựng mọi thứ thật viên mãn.

Tử vi học có nói, đúng 10h sáng (28/3/2023), cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều bước chuyển biến vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều điều tốt lành sẽ đến với tuổi Tỵ, nếu may mắn thì tài lộc đầy nhà. Đặc biệt đối với những người làm ăn, sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tiền bạc rủng rỉnh tiêu đến hết năm. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Sửu

So với tử vi 2022, vận khí của người tuổi Sửu năm Quý Mão 2023 được đánh giá có những khởi sắc rõ ràng. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thay vì thay đổi, bứt phá.

Đúng 10h sáng (28/3/2023), sự nghiệp người tuổi Sửu bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn cực kì phú quý, cao sang.

Công việc không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Tài lộc người tuổi Tỵ nhìn chung được cải thiện hơn. Không chỉ lương thưởng được cải thiện mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên đáng kể.

Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm