Đúng 16h30 ngày 28/3/2023, vé số độc đắc gọi tên 3 con giáy trúng quả đậm, lộc về tưng bừng, tiền tài theo chân, làm 10 lãi 100, tương lai sung túc, đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 17:45

Đúng 16h30 ngày 28/3/2023, 3 con giáp sau đây đón nhận thành quả tuyệt vời, tương lai như ý muốn, đổi đời không ai bằng.

Tuổi Dậu

Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.

Đúng 16h30 ngày 28/3/2023 là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Đúng 16h30 ngày 28/3/2023, vé số độc đắc gọi tên 3 con giáy trúng quả đậm, lộc về tưng bừng, tiền tài theo chân, làm 10 lãi 100, tương lai sung túc, đủ đầy - Ảnh 1

Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Thìn

Vận số của người tuổi Thìn luôn được ưu ái cao hơn những con giáp khác – nhưng điều đó chỉ có khi người tuổi Thìn biết sống tử tế, hành thiện tích đức cao thì mới được Trời Phật trợ độ trở thành hiện thực.

Đúng 16h30 ngày 28/3/2023, về công việc người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng, rồi phát triển thêm nhiều cửa hàng, làm ăn khấm khá, tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Đúng 16h30 ngày 28/3/2023, vé số độc đắc gọi tên 3 con giáy trúng quả đậm, lộc về tưng bừng, tiền tài theo chân, làm 10 lãi 100, tương lai sung túc, đủ đầy - Ảnh 2
Đúng 16h30 ngày 28/3/2023, về công việc người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng. Ảnh minh họa: Internet

Về tình duyên thì người tuổi Thìn sống tốt và có ý nghĩa nên sẽ gặp được "nửa kia" xứng đôi vừa lứa. Nếu cả hai biết yêu thương, nhường nhịn, cảm thông cho nhau thì sẽ hạnh phúc tới "đầu bạc răng long".

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi biết đối nhân xử thế, tốt bụng, hay thương người. Cũng bởi vậy mà con giáp này được nhiều người yêu quý. Đúng 16h30 ngày 28/3/2023, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng tiến.

Cộng với nỗ lực của bản thân, con giáp này có tiến bộ nhanh chóng. Những người tuổi Mùi theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật có thể học thêm kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm. Con giáp này đừng ngại khó, ngại khổ. Việc chăm chỉ học tập giúp họ phát huy hết khả năng, có cơ hội trở thành người dẫn đầu.

Ngoài ra, người tuổi này cũng cần vững vàng, tránh xa những cám dỗ. Đừng vì những lợi ích nhỏ mà hủy hoại sự nghiệp của bản thân.

Ngoài ra, người tuổi này nếu còn độc thân thì đừng quá kén chọn. Nếu hay lo sợ, do dự, họ sẽ mất đi cơ hội tìm thấy nửa kia phù hợp.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận may thăng hạng vượt bậc, tử vi 27/3/2023, 3 con giáp tài lộc tăng tiến, tiền bay vào túi nhiều vô kể, làm chủ tài vận, thăng hoa không kể xiết

Vận may thăng hạng vượt bậc, tử vi 27/3/2023, 3 con giáp tài lộc tăng tiến, tiền bay vào túi nhiều vô kể, làm chủ tài vận, thăng hoa không kể xiết

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