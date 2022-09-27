Tử vi ngày 28/9: Top 3 con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nắm được thời cơ về sau không thành đại gia cũng dư dả tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 07:35

Vận thế khởi sắc, vận khí dồi dào, 3 con giáp sau đây liên tục nhận may mắn, thuận lợi từ công việc, tình cảm đến thu nhập.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tài năng, tự tin. Không những thế, con giáp này còn có khả năng giao tiếp tốt, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Ngày 28/9, người tuổi Dậu trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Họ được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên này càng tự tin và hăng hái trong công việc. Người tuổi này yêu nghề, làm việc tận tâm ắt thu về thành quả.

Tử vi ngày 28/9: Top 3 con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nắm được thời cơ về sau không thành đại gia cũng dư dả tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu phát huy được thế mạnh nên tạo ra bước đột phá mới, tạo tiền đề vững chắc trong tương lai. Công việc có nhiều bước phát triển thuận lợi giúp họ có thu nhập cao, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn tài giỏi, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống vinh hoa phú quý. Người tuổi Tỵ không sợ đối mặt với khó khăn, trắc trở, họ chỉ tin vào việc chỉ cần mình cố gắng nỗ lực thì thành công sẽ chờ ở phía trước. Đa số nhiều người tuổi Tỵ đều công thành danh toại khi tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa mỉm cười nên họ buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Tử vi ngày 28/9: Top 3 con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nắm được thời cơ về sau không thành đại gia cũng dư dả tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong ngày 28/9 cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều biến động. Từ đầu năm trở đi, sự nghiệp khá trắc trở, tài vận cũng không được như ý muốn. Tuy nhiên, khi bước sang tháng 10, tuổi Tỵ sẽ càng gặp được nhiều may mắn. Những khó khăn ngày trước đều được cải thiện đáng kể, bên cạnh đó tuổi Tỵ còn được thần tài chiếu cố, vấn đề tài chính có khởi sắc. Trước khi bước sang tháng 10, tuổi Tỵ sẽ trả được hết nợ nần, nếu không thì cũng tìm được cách để giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tuổi Thìn

Thìn vốn chu đáo, tỉ mỉ và có tinh thần tự giác cao. Dù gặp khó khăn, trắc trở trong công việc hay cuộc sống thì Thìn cũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để từng bước vượt qua. Người tuổi Thìn dù không xuất thân trong những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng nhưng Thìn vẫn không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân.

Tử vi cho biết những người tuổi Thìn trong ngày 28/9 liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Thìn vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Tử vi ngày 28/9: Top 3 con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nắm được thời cơ về sau không thành đại gia cũng dư dả tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Thìn cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Thìn có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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