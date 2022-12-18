Tử vi ngày 25/11 âm lịch, khung từ 13-15h, 3 con giáp cải vận tụ tài, gom lộc thiên hạ, vét sạch túi tiền Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 05:37

Tài vận hanh thông vào 13-15 ngày 25/11 âm lịch nên không ai đỏ bằng, 3 con giáp đã giàu lại thêm giàu, làm gì cũng dễ hái ra tiền.

Tuổi Mùi

Khung từ 13-15h ngày 25/11 âm lịch, người tuổi Mùi được cát tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn. Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề khúc mắc trước đó. Nhờ quý nhân dẫn đường, công việc của người tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi.

Người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui trong cuộc sống, đặc biệt là về tài vận. Các nguồn thu từ chính đến phụ của con giáp này liên tục tăng lên, lấp đầy túi tiền. Thời điểm này, người tuổi Mùi có thể tận hưởng cuộc sống no đủ, không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Tử vi ngày 25/11 âm lịch, khung từ 13-15h, 3 con giáp cải vận tụ tài, gom lộc thiên hạ, vét sạch túi tiền Thần Tài - Ảnh 1
Khung từ 13-15h ngày 25/11 âm lịch, người tuổi Mùi được cát tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài mà từ 13-15h ngày 25/11 âm lịch thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Tử vi ngày 25/11 âm lịch, khung từ 13-15h, 3 con giáp cải vận tụ tài, gom lộc thiên hạ, vét sạch túi tiền Thần Tài - Ảnh 2
Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài mà từ 13-15h ngày 25/11 âm lịch thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ cũng là con giáp khôn ngoan, ham học hỏi và cầu toàn. Họ luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Dù gặp trở ngại, những chuyện không như ý, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bốc đồng. Họ khôn khéo trong ứng xử, biết cách đối nhân xử thế. Họ làm việc chăm chỉ, xử lý mọi việc theo tuần tự chứ không tự ý đốt cháy giai đoạn.

Khung từ 13-15h ngày 25/11 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh. Vận trình của họ vượng phát không ngừng. Họ tiếp tục gặp những điều tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống. Dự kiến trong thời gian này, con giáp này sẽ làm ăn phát đạt, thu nhập tăng cao. Người tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Họ đã và đang dần tiến bộ và có thể đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai.

Tử vi ngày 25/11 âm lịch, khung từ 13-15h, 3 con giáp cải vận tụ tài, gom lộc thiên hạ, vét sạch túi tiền Thần Tài - Ảnh 3
Khung từ 13-15h ngày 25/11 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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