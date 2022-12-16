Đón mùng 1/1 Tết Dương Lịch tưng bừng, 3 tuổi đến thời hoàng kim, Thần Tài nhả vía, trúng đậm tài lộc, thiện lành hưởng vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 13:41

Tết Dương lịch 1/1 sắp đến có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có vận trình khá tốt khi sang mùng 1/1 Tết Dương lịch. Họ chăm chỉ hơn trong sự nghiệp và thành quả mà họ thu về không nhỏ. Con giáp này tiến lên là con đường rộng mở, ngoảnh lại có quý nhân hỗ trợ, mọi sự đều tương đối thuận lợi. Người tuổi Sửu có thể quản lý tốt cuộc sống của mình với tinh thần phấn chấn, lạc quan.

Tất nhiên, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cải thiện theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Sửu có thể gặt hái được nhiều của cải, điểu chỉnh tốt tốc độ phát triển, tạo sự ổn định lâu dài. Họ được quý nhân giúp đỡ, không có việc gì phải lo lắng, làm gì cũng xuất sắc, thu nhập được cải thiện đáng kể.

Đón mùng 1/1 Tết Dương Lịch tưng bừng, 3 tuổi đến thời hoàng kim, Thần Tài nhả vía, trúng đậm tài lộc, thiện lành hưởng vinh hoa - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có vận trình khá tốt khi sang mùng 1/1 Tết Dương lịch. Họ chăm chỉ hơn trong sự nghiệp và thành quả mà họ thu về không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nhiệt tình, tự tin, có chí tiến thủ, ý chí kiên cường. Trong quá trình tích cực đấu tranh chưa bao giờ con giáp này phạm sai lầm, cho dù có một số điểm chưa hoàn hảo họ cũng sẽ cố gắng hoàn thiện.

Dự đoán mùng 1/1 Tết Dương lịch, sự phát triển của họ sẽ tăng tốc, gặp được nhiều quý nhân và nhận sự giúp đỡ quý báu để nâng cao hiệu quả công việc. Con giáp tuổi Dậu sẽ có thể phát triển mạnh ở nơi làm việc và có cuộc sống gia đình suôn sẻ. Tóm lại, họ có thể hoàn thành mục tiêu cuộc sống của mình một cách xuất sắc. Tuy nhiên, những người tuổi này cần tránh xa những tranh chấp, chú tâm vào công việc thì mọi sự sẽ ngày càng suôn sẻ.

Đón mùng 1/1 Tết Dương Lịch tưng bừng, 3 tuổi đến thời hoàng kim, Thần Tài nhả vía, trúng đậm tài lộc, thiện lành hưởng vinh hoa - Ảnh 2
Dự đoán mùng 1/1 Tết Dương lịch, sự phát triển của họ sẽ tăng tốc, gặp được nhiều quý nhân và nhận sự giúp đỡ quý báu để nâng cao hiệu quả công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản tính kiên định, năng động. Họ còn có tính cách đáng ghen tỵ đó là làm việc gì cũng ngay thẳng, tính cách khoáng đạt, hào sảng nên được nhiều quý nhân để ý.

Tử vi nói rằng, đúng mùng 1/1 Tết Dương lịch, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn. Cùng với đó, cuộc sống gia đình cũng ngày càng êm ấm, thuận hòa, mọi sự khá suôn sẻ, thường được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này sẽ có vận trình khả quan, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng tiến mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Đón mùng 1/1 Tết Dương Lịch tưng bừng, 3 tuổi đến thời hoàng kim, Thần Tài nhả vía, trúng đậm tài lộc, thiện lành hưởng vinh hoa - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, đúng mùng 1/1 Tết Dương lịch, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền

Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền

Theo tử vi dự đoán, đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch sẽ có 3 con giáp may mắn đụng trúng hố vàng, làm ăn đại thắng, thu của nả nhiều vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tết dương lịch tử vi ngày 1/1/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 42 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 51 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 52 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 54 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 22 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới