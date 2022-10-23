Tử vi ngày 25/10/2022, Thái Dương soi sáng rạng đông, 3 con giáp khởi đầu thuận lợi, nắm bắt tài lộc, sự nghiệp leo thang, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 23:59

Theo tử vi ngày 25/10/2022, 3 con giáp may mắn này được Thái Dương soi sáng nên ngày càng thành công, sự nghiệp lên hương, tiền của dư dôi, tiêu hoài còn mãi.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 25/10/2022 cho thấy là thời điểm có nhiều khởi sắc đối với những người tuổi Tý. Đặc biệt, vận may của tuổi Tý dần chuyển biến tích cực từng chút một. Thời gian tới, người tuổi Tý sẽ hanh thông trong sự nghiệp và tình duyên, mọi việc suôn sẻ bất ngờ, bất kể làm việc gì, họ cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, mối quan hệ xã hội và gia đình cũng thuận buồm xuôi gió, quan hệ với đối tác hài hòa. Giai đoạn này, người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tử vi ngày 25/10/2022, Thái Dương soi sáng rạng đông, 3 con giáp khởi đầu thuận lợi, nắm bắt tài lộc, sự nghiệp leo thang, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Tử vi ngày 25/10/2022 cho thấy là thời điểm có nhiều khởi sắc đối với những người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 25/10/2022, Thần Tài sẽ đem đến cho người tuổi Thìn đủ đầy tài lộc, hỷ vận. Thế nhưng, các chòm sao tốt sẽ tiếp tục chiếu mệnh cho con giáp này tới tận đầu năm Tân Sửu. Thời gian này, những chú rồng sẽ “chốt sổ” bằng một mối làm ăn lớn, thu về lợi nhuận cao.

Tài chính của Thìn thời điểm này được dự đoán bùng nổ mạnh mẽ nhất. Con giáp này có cơ hội đếm tiền mỏi tay, nền tảng kinh tế vững chắc hơn bao giờ hết. Trong thời gian này, nếu có ý định mở rộng kinh doanh, Thìn nên xúc tiến càng sớm càng tốt. Vận son trong công việc sẽ giúp mọi kế hoạch của con giáp may mắn này tiến triển tốt.

Tử vi ngày 25/10/2022, Thái Dương soi sáng rạng đông, 3 con giáp khởi đầu thuận lợi, nắm bắt tài lộc, sự nghiệp leo thang, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Theo tử vi ngày 25/10/2022, Thần Tài sẽ đem đến cho người tuổi Thìn đủ đầy tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian qua, vận mệnh không quá tốt với tuổi Thân khi bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều sự tổn thất về tài chính. Tuy nhiên sự mạnh mẽ và khéo léo trong giao tiếp, biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong công việc, dù khó khăn tới đâu cũng hoàn thành tốt.

Tử vi ngày 25/10/2022 có nói, con giáp may mắn tuổi Thân sẽ được cấp trên đánh giá cao, sự nghiệp hanh thông, thuận lợi phát triển. Thậm chí nhiều người còn có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc rủng rỉnh, mọi chuyện ngày một khởi sắc.

Tử vi ngày 25/10/2022, Thái Dương soi sáng rạng đông, 3 con giáp khởi đầu thuận lợi, nắm bắt tài lộc, sự nghiệp leo thang, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, Thần Tài lâm môn ban phú quý, 3 con giáp công danh xuôi thuận, sự nghiệp sáng chói, vạn sự thăng hoa

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, Thần Tài lâm môn ban phú quý, 3 con giáp công danh xuôi thuận, sự nghiệp sáng chói, vạn sự thăng hoa

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp này làm 1 hưởng 10, thành công bạt ngàn, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 25/10/2022 tử vi ngày 25/10 12 con giáp tử vi tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới