Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, Thần Tài lâm môn ban phú quý, 3 con giáp công danh xuôi thuận, sự nghiệp sáng chói, vạn sự thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 23:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp này làm 1 hưởng 10, thành công bạt ngàn, ăn nên làm ra.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài sau một đêm năm 2022 phải nhắc tới đầu tiên bởi những thành tựu ngoạn mục mà con giáp này đạt được trong thời gian tới.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, tuổi Mão có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Những xui xẻo từ các tháng đầu năm dần bị vận may thay thế, liên tiếp đón kết quả khả quan ở nhiều hạng mục. Đặc biệt, đường làm giàu của con giáp may mắn này vô cùng rộng cửa, giúp mệnh chủ tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, Thần Tài lâm môn ban phú quý, 3 con giáp công danh xuôi thuận, sự nghiệp sáng chói, vạn sự thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp bứt phá vượt bậc, dễ được sếp khen thưởng. Theo đó, tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Trong thời gian này, vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố.

Theo tử vi 12 con giáp, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Hợi nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi Hợi vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, Thần Tài lâm môn ban phú quý, 3 con giáp công danh xuôi thuận, sự nghiệp sáng chói, vạn sự thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, vận xui tan đi, vận may gõ cửa, con giáp tuổi Mùi gặp được quý nhân và được giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ đạt được thành tích tốt, được tuyên dương, khen thưởng.

Tử vi 12 con giáp có nói, mọi đề xuất của họ trong thời gian này cũng sẽ được cấp trên chấp nhận. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ bắt đầu một mùa vụ mới với kinh nghiệm có được từ mùa vụ trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi cũng có thêm cơ hội để học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Đúng 9 giờ sáng thứ Hai ngày 24/10/2022, Thần Tài lâm môn ban phú quý, 3 con giáp công danh xuôi thuận, sự nghiệp sáng chói, vạn sự thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), hưởng trọn tinh hoa đất trời, 3 con giáp tài vận hứng khởi, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn, giàu sang thịnh vượng

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), hưởng trọn tinh hoa đất trời, 3 con giáp tài vận hứng khởi, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn, giàu sang thịnh vượng

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), 3 con giáp này làm nên nghiệp lớn, sự nghiệp khởi sắc, tài chính bạc tỷ.

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