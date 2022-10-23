Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, khổ tận cam lai, giàu càng thêm giàu, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 13:28

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp này có Thần Tài kề cận nên sự nghiệp tấn tới, tài lộc rực rỡ, giàu sang vô cùng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thời gian qua có vận khí kém, cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng trong cuối tuần này, con giáp tuổi Thân sẽ ngày càng gặp được nhiều may mắn, có phúc tinh soi chiếu.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, con đường thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp tuổi Thân sẽ luôn hướng về phía trước, không gì ngăn cản nổi. Người tuổi Thân sẽ thành công trong sự nghiệp, tiền tài ngày càng khấm khá, không bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc. Nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, người tuổi Thân sẽ có cơ hội gây dựng cuộc sống sung túc, dư dả.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, khổ tận cam lai, giàu càng thêm giàu, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, con đường thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp tuổi Thân sẽ luôn hướng về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng điềm đạm, ít nói vậy thôi. Nhưng thực chất bên trong con người họ là cả một thế giới phức tạp, pha trộn giữa cương và nhu, giữa tình cảm và lý trí. Một khi đã quyết định làm việc gì, người tuổi Thìn bất chấp mọi giá để đạt được thành công.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, nhờ được Thần Tài theo chân, Thìn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Thìn ào ào như thác. Lúc ấy, Thìn muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Sự nghiệp hanh thông, công việc suôn sẻ nên thu nhập của con giáp may mắn này sẽ tăng đột biến.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, khổ tận cam lai, giàu càng thêm giàu, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, nhờ được Thần Tài theo chân, Thìn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, người tuổi Tý có hung có cát, nhưng tài vận và vạn sự vẫn hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển sự nghiệp, mọi kế hoạch có thể tiến triển như dự kiến, bạn bè xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần. Nhờ đó mà đường tới thành công cũng được rút ngắn hơn đôi chút.

Mặc dù đây có thể là một thời điểm đầy thử thách đối với người cầm tinh con Chuột, có nhiều điều bạn sẽ nghĩ rằng quá sức với bản thân. Nhưng trên thực tế, nếu cố gắng một cách nghiêm túc thì không có gì là không thể với bạn. Điều quan trọng là bạn cũng phải đủ nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, không lãng phí tài nguyên từ các quý nhân, có vậy mới nhanh chóng "lên voi" được.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, khổ tận cam lai, giàu càng thêm giàu, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, người tuổi Tý có hung có cát, nhưng tài vận và vạn sự vẫn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 23/10 đến 30/10, NGŨ HÀNH TƯƠNG HỢP, 3 con giáp phú quý triền miên, số mệnh lên hương, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 23/10 đến 30/10, NGŨ HÀNH TƯƠNG HỢP, 3 con giáp phú quý triền miên, số mệnh lên hương, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 23/10 đến 30/10, 3 con giáp này có mệnh dát vàng, gặp thêm ngũ hành tương hợp nên cầu được ước thấy.

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