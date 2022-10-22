Từ ngày 23/10 đến 30/10, NGŨ HÀNH TƯƠNG HỢP, 3 con giáp phú quý triền miên, số mệnh lên hương, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 23/10 đến 30/10, 3 con giáp này có mệnh dát vàng, gặp thêm ngũ hành tương hợp nên cầu được ước thấy.

Tuổi Tý Người tuổi Tý thường rất kiên nhẫn, đối xử tử tế với bạn bè, không mưu mô, năng động, có trách nhiệm, đôi bên, giản dị, rất khôn ngoan, có tài đầu tư và thu lợi tài chính dồi dào. Từ ngày 23/10 đến 30/10, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, không gặp tai họa, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống phi mã, về tài lộc, phú quý, gia đạo hưng vượng. Sẽ rất nhanh để con giáp này đạt được thành quả lớn. Thu hoạch kép trong tình duyên và sự nghiệp, quen biết và kết duyên với người mình yêu, tương lai trăm năm may mắn, trời sinh phú quý, tình cảm rất bền chặt, sự nghiệp nhất định sẽ có bước phát triển vượt bậc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Tuổi Dần thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn. Từ ngày 23/10 đến 30/10, vận tài lộc phong phú khi đem về nguồn tiền dồi dào, tuổi Dần càng lúc càng có thêm nhiều cơ hội để phất lên giàu sang. Vận trình tình cảm cũng êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống lứa đôi luôn thuận hòa, hạnh phúc trở thành niềm mơ ước của không ít người.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Thoát khỏi thời gian dài phải "chung sống" với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, từ ngày 23/10 đến 30/10, vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Từ ngày 23/10 đến 30/10, có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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