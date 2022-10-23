Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), hưởng trọn tinh hoa đất trời, 3 con giáp tài vận hứng khởi, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn, giàu sang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 15:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), 3 con giáp này làm nên nghiệp lớn, sự nghiệp khởi sắc, tài chính bạc tỷ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường có tính cách mạnh mẽ, can đảm. Con giáp này năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Nhờ vậy mà Dậu có nhiều bạn bè, được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), đây là thời điểm mà Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc có nhiều khởi sắc. Những người làm công ăn lương được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Trong tương lai không xa họ có thể sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), hưởng trọn tinh hoa đất trời, 3 con giáp tài vận hứng khởi, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 1
Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), đây là thời điểm mà Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dưới sự giúp đỡ của Thần Tài, con giáp Dần trong 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10) có thể gặp may trong việc tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Bản mệnh hãy tự tin thể hiện năng lực của mình. Khi dám nói ra suy nghĩ và quan điểm của mình thì bản mệnh sẽ nhận được thành công ngoài mong đợi.

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Trong một số trường hợp, con giáp Dần sẽ phát huy được năng lực sáng tạo và mang về những thành tích đáng kể. Những khoản thu bất ngờ giúp bản mệnh dễ dàng củng cố nguồn tài chính cho mình, tiền bạc rủng rỉnh, sống đời giàu sang, dư dả.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), hưởng trọn tinh hoa đất trời, 3 con giáp tài vận hứng khởi, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 2
Dưới sự giúp đỡ của Thần Tài, con giáp Dần trong 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10) có thể gặp may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Ngọ ăn nói thâm sâu, tính tình thông minh, lanh lợi, hài hước, ra ngoài là gây chú ý, có nhiều bạn bè hỗ trợ. Công việc của tuổi Ngọ trong 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10) vô cùng tốt đẹp, cuộc sống vui vẻ, thoải mái, kinh doanh thành đạt.

Có nhiều mối quan hệ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền, bạn thực sự là người được quý nhân giúp đỡ hết mình. Có được những điều này cũng là do bạn đã từng giúp đỡ nhiều người, bao dung, nhân hậu. Ngoài ra, người làm công ăn lương ghi được điểm trong mắt cấp trên, giúp cấp trên đánh giá bạn rất cao.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10), hưởng trọn tinh hoa đất trời, 3 con giáp tài vận hứng khởi, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 3
Công việc của tuổi Ngọ trong 3 ngày đầu tuần (24/10 - 26/10) vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp này có Thần Tài kề cận nên sự nghiệp tấn tới, tài lộc rực rỡ, giàu sang vô cùng.

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