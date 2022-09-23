Tử vi ngày 23/9: 3 con giáp cực may mắn ngồi không cũng có lộc rơi trước nhà, vừa mở mắt đã đếm tiền mỏi tay, tài sản tích lũy nhiều vô số như sao trời

Người tuổi Hợi không thích so đo, tính toán, dường như không quá tham vọng về tiền bạc nhưng thực chất con giáp này là người rất tháo vát, luôn có mục tiêu và định hướng rõ ràng cho bản thân. Từ đó tuổi Hợi sẽ có kế hoạch để thực hiện ước mơ, liên tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, những tuổi Hợi vẫn biết khiêm tốn không khoa trương để có được thành công.

Thời gian về cuối tháng 9 cho đến đầu tháng 10/2022, vận khí sự nghiệp của người tuổi Hợi rất hanh thông, dễ có quý nhân tương trợ. Năng lực xuất chúng cũng sẽ đem lại những khách hàng tiềm năng với nguồn lợi nhuận, thu nhập không nhỏ.

Người tuổi Thìn là 1 trong những con giáp giàu có nhất trong tháng 9 dương năm nay, điều này sẽ vẫn duy trì đến hết tháng. Tử vi của người tuổi Thìn trong quãng thời gian này rất hanh thông, suôn sẻ. Nếu có khó khăn thì nhờ sự khôn khéo của họ, chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Tiền tài rất vượng, đầu tư có doanh thu nhiều, nếu cứ cố gắng thì thành công là chuyện dễ hiểu. Làm ăn kinh doanh trong tháng này cũng rất suôn sẻ, lợi nhuận dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của con giáp này trong thời điểm này cũng rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ, có thể gặp nhiều nhân duyên phù hợp. Ai có gia đình rồi sẽ rất hạnh phúc, có thể tính chuyện con cái. Sức khỏe ổn định, nhưng cần chú ý khi ra ngoài, lái xe, cẩn thận tai nạn không hay.

Tuổi Tỵ

Về cuối gần cuối tháng 9, người tuổi Tỵ sẽ có vận may bất ngờ, cả công danh lẫn tài lộc đều có khởi sắc đáng mong chờ, tương lai từ giờ đến cuối năm 2022 xán lạn đến mức bản thân họ cũng không thể ngờ được. Cuối tháng 9 sắp tới đây, công việc làm ăn của con giáp này sẽ may mắn suôn sẻ, làm đến đâu sẽ cảm thấy như ý đến đó, từng bước có xu hướng phát triển, từ đó thu nhập cũng tăng theo, thích hợp để tiết kiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, để ngày càng thăng hoa hơn, tuổi Tỵ nên học thêm về quản lý tài chính và làm tốt công tác lập kế hoạch đầu tư tài chính chi thu, điều này sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc sở hữu tài sản đồ sộ vào tương lai sau này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.