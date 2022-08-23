Con giáp nào từ giờ đến cuối năm 2023 xui xẻo bủa vây?

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 21:44

Trong những ngày cuối năm, 3 con giáp này dễ gặp trắc trở trong cuộc sống.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, luôn độc lập trong công việc cũng như cuộc sống, họ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người có khả năng kiếm được nhiều tiền và có thể quản lý tài chính tuyệt vời, họ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc và biết chừa đường lui mỗi khi có quyết định quan trọng.

Tử vi học có nói, những ngày cuối năm này, tuổi Tý nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế những câu khó nghe kẻo người khác cảm thấy mất lòng. Bạn nên hiểu, người quan trọng với mình mới là người đáng để bạn quan tâm, còn những mối quan hệ bình thường thì đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của họ.

Ngoài ra, thời gian này, tiền bạc bị kẻ khác lợi dụng mà đó là người tuổi Tý vốn tin tưởng. Cần phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại các mối quan hệ của mình kẻo 'tiền mất tật mang'.

Tuổi Mão

Gần về cuối năm, sự nghiệp của tuổi Mão gặp nhiều trắc trở, phải đối diện với sự cạnh tranh của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Đặc biệt, bản mệnh cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái.

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Chưa hết, trạng thái tinh thần của tuổi Mão thời điểm này không được tốt. Dù đang làm việc vẫn thường có ý muốn bỏ dở giữa chừng.

Phương diện tiền bạc cũng không mấy suôn sẻ, thuận lợi. Tình trạng cạnh tranh gay gắt diễn ra, thậm chí một số người còn rơi vào rắc rối pháp luật, tạm dừng hợp tác…

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh tính cách trầm ổn, việc gì cũng muốn giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Mặc dù không thích gây chuyện thị phi nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi. Nếu có việc gì lớn xảy ra họ sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ, không những có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mà họ còn tự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ việc đó.

Tử vi có nói, thời điểm cuối năm, tuổi Dậu có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Tài lộc của con giáp này cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến. Vận đào hoa không vượng, đường tình duyên của tuổi Dậu lận đận. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù có chủ động hơn thì cũng ít có cơ hội níu giữ người khác ở bên mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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