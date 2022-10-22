Tử vi ngày 22/10: 3 con giáp hưng vượng cả tiền lẫn quyền, sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc ngập lối, hứa hẹn cuộc sống sang giàu trước mắt

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 06:50

Tử vi ngày 22/10 dự báo, 3 con giáp hưng vượng cả tiền lẫn quyền, sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc ngập lối, hứa hẹn cuộc sống sang giàu trước mắt

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần có nguồn năng lượng hăng hái để bạn tập trung giải quyết công việc, có những thời điểm tiến độ của bạn vượt cả mong đợi. Mọi việc nhìn chung suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần ngày thường. Chính điều đó đã khiến cấp trên rất hài lòng và đánh giá bạn cao hơn. Hơn nữa bạn có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của mình và cố gắng hết mình để làm được điều đó. 

Người tuổi Dần có sự quyết đoán để nhanh chóng đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân, không để cơ hội trôi qua một cách lãng phí. Nhất là về đường tài lộc, bạn sẽ không còn do dự mà bỏ lỡ cơ hội kinh doanh phát tài. Hôm nay quý nhân sẽ xuất hiện trợ giúp rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn của bản mệnh. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bạn không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Tử vi ngày 22/10: 3 con giáp hưng vượng cả tiền lẫn quyền, sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc ngập lối, hứa hẹn cuộc sống sang giàu trước mắt - Ảnh 1
Hôm nay người tuổi Dần có nguồn năng lượng hăng hái để bạn tập trung giải quyết công việc, có những thời điểm tiến độ của bạn vượt cả mong đợi. Mọi việc nhìn chung suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần ngày thường. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu gặp ngày tam hợp nên sự nghiệp gặp nhiều may mắn, mọi khó khăn đều vượt qua dễ dàng mà không bị vướng mắc. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bản mệnh vẫn tìm được hướng giải quyết thỏa đáng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bạn còn đưa ra được những ý tưởng mới rất hay ho và được cấp trên đánh giá cao. Nhờ vậy, bản mệnh được đánh giá cao vì tinh thần hết mình, cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc, không ngại khó ngại khổ.

Đường tài lộc của tuổi Dậu vương phát. Bản mệnh có số hưởng lộc từ việc kinh doanh, làm thêm hoặc các nguồn thu riêng bên ngoài công việc chính nên tiền bạc dồi dào, chi tiêu rộng rãi, có của ăn của để, không sợ thiếu thốn. Có những khoản bạn không hề nghĩ tới nhưng lại tự động rơi vào túi mình hoặc được người khác giới thiệu cho cách kiếm tiền nên chẳng phải vất vả lắm mà vẫn thu được lợi.

Tử vi ngày 22/10: 3 con giáp hưng vượng cả tiền lẫn quyền, sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc ngập lối, hứa hẹn cuộc sống sang giàu trước mắt - Ảnh 2
Đường tài lộc của tuổi Dậu vương phát. Bản mệnh có số hưởng lộc từ việc kinh doanh, làm thêm hoặc các nguồn thu riêng bên ngoài công việc chính nên tiền bạc dồi dào, chi tiêu rộng rãi, có của ăn của để, không sợ thiếu thốn. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có một ngày đầy hứng khởi khi Thực Thần gặp Chính Quan soi đường chỉ lối giúp bản mệnh nhanh nhẹn, sáng suốt, mở mang được nhiều điều, học hành có tiến bộ, được trọng vọng. Nên chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để tích lũy cho mình. Bản mệnh hiếu học, dễ thành anh tài, thi cử đỗ đạt. Người làm nghề tự do, kĩ thuật, nghệ thuật thành công vang dội, đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Bạn đi trước người khác một vài bước nhờ có trí tuệ, hãy tận dụng triệt để.

Thiên Quan gặp Tỷ Kiên, tài lộc tốt đẹp, có lộc trời cho. Những mối quan hệ công việc cũng giúp bạn khá nhiều trong việc làm ăn riêng, nên tận dụng triệt để. Chuyện làm ăn có lộc, khách hàng tự tìm đến hoặc quay lại hợp tác, người làm ăn kinh doanh thu được nhiều mối khả quan. Hôm nay là ngày khá thích hợp để tuổi Mão tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới. 

Tử vi ngày 22/10: 3 con giáp hưng vượng cả tiền lẫn quyền, sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc ngập lối, hứa hẹn cuộc sống sang giàu trước mắt - Ảnh 3
Người tuổi Mão có một ngày đầy hứng khởi khi Thực Thần gặp Chính Quan soi đường chỉ lối giúp bản mệnh nhanh nhẹn, sáng suốt, mở mang được nhiều điều, học hành có tiến bộ, được trọng vọng. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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