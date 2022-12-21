Tử vi ngày 21/12/22: ‘Nước đẩy thuyền lên’, 3 con giáp đón ‘bão’ tài lộc, phú quý đầy tay, công việc thuận lợi, cầu được ước thấy, chạm tay cũng trúng vàng

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 06:48

Tử vi ngày 21/12/22, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống danh - tình - tiền thuận lợi, tài lộc chảy về túi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, vui vẻ và nhiệt tình. Họ là người cởi mở, sáng suốt, sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều để hoàn thiện bản thân.

Cũng bởi vậy mà chòm sao này vượng vận quý nhân, luôn nhận được những lời khuyên, sự giúp đỡ trong công việc. Tử vi ngày 21/12/22, con giáp này có vận trình sự nghiệp ngày càng phát đạt. Công việc hanh thông thuận lợi, người tuổi này dẫu có gặp thăng trầm, hoạn nạn cũng có quý nhân giúp đỡ.

Cuối cùng thì vận rủi qua đi, vận may gõ cửa nhà, người tuổi này ngày càng thành đạt trong công việc. Những nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi ngày 21/12/22: ‘Nước đẩy thuyền lên’, 3 con giáp đón ‘bão’ tài lộc, phú quý đầy tay, công việc thuận lợi, cầu được ước thấy, chạm tay cũng trúng vàng - Ảnh 1
Tử vi ngày 21/12/22, con giáp này có vận trình sự nghiệp ngày càng phát đạt. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vận trình thăng hoa nên con giáp này có thể kiếm tiền từ những “mối” khác nhau. Con giáp này có thể cân nhắc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hoặc chí ít cũng là việc kinh doanh thời vụ để kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thường được nhiều người yêu mến, gặp may mắn trong cuộc sống nhờ đặc điểm tính cách giản dị, dễ hòa đồng khi tiếp xúc với người khác. Người thuộc con giáp này thường sở hữu sức hút cá nhân đặc biệt, có ưu điểm riêng và tạo dấu ấn trong mắt người khác.

Người ngoài nhìn vào thường nghĩ họ an nhàn, sung sướng nhưng thực chất người tuổi Hợi luôn sống rất nghiêm túc, chân thành. Họ dùng hành động để chứng minh năng lực cũng như tình cảm của bản thân. Khi thiếu sót ở mặt nào, họ cũng âm thầm tôi luyện kỹ năng. Tử vi ngày 21/12/22, họ có nhân duyên tốt đẹp, gặp nhiều quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi sẽ quản lý tốt mọi việc, làm việc gì cũng tốt trong các khía cạnh của cuộc sống, sự nghiệp.

Tử vi ngày 21/12/22: ‘Nước đẩy thuyền lên’, 3 con giáp đón ‘bão’ tài lộc, phú quý đầy tay, công việc thuận lợi, cầu được ước thấy, chạm tay cũng trúng vàng - Ảnh 2
Tử vi ngày 21/12/22, họ có nhân duyên tốt đẹp, gặp nhiều quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tính cách lạc quan, rộng lượng giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt để giành được “trái ngọt” về sau. Những người có chí tiến thủ sẽ biết tận dụng các cơ hội “đổi đời”, chứng kiến tài lộc có bước nhảy vọt.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý tính cách trầm tĩnh, cẩn thận, rất đáng tin cậy. Trong cách cư xử và công việc, họ đều chu đáo, khiến mọi người rất yên tâm.

Hơn nữa, con giáp này cũng có thể hoàn thành rất suôn sẻ các mục tiêu trong cuộc sống, sống rất tốt. Vận trình suôn sẻ giữa năm nay và năm sau của con giáp tuổi Tý chưa bao giờ dừng lại.

Tử vi ngày 21/12/22, những người này sẽ đạt được những thành công như ý, không để lại điều gì hối tiếc. Ngay cả trong tình yêu, họ cũng có cơ hội gặp được người yêu trong mộng và rơi vào lưới tình say đắm. Cuộc sống của con giáp tuổi Tý thực sự tốt đẹp, rực rỡ.

Cùng với sự đồng hành của người yêu, họ có thể đạt được mục tiêu tiếp theo một cách suôn sẻ, mọi sự viên mãn, vui sướng.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào