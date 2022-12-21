3 con giáp suôn sẻ nhất tử vi 21/12/22: Trúng số độc đắc tiền nhiều vô kể, hứng lộc mỏi tay, làm gì cũng thăng tiến, vàng bạc đổ dồn về trong mùa Đông

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 06:14

Tử vi 21/12/22, 3 con giáp vận trình tài lộc thăng tiến, cuối năm có của ăn của để, dư dả gửi về nhà.

Tuổi Dậu

Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Dậu luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất. Trời sinh tuổi Dậu là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.

Tử vi 21/12/22 cho biết những người tuổi Dậu làm ăm tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn. Tử vi cho biết dù là nam hay nữ và công việc ra sao thì tuổi này sẽ “hái ra tiền” tới đây và số dư sẽ nhân lên theo lũy tiến.

3 con giáp suôn sẻ nhất tử vi 21/12/22: Trúng số độc đắc tiền nhiều vô kể, hứng lộc mỏi tay, làm gì cũng thăng tiến, vàng bạc đổ dồn về trong mùa Đông - Ảnh 1
Tử vi 21/12/22 cho biết những người tuổi Dậu làm ăm tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Dậu có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Dậu đến với những thành công liên tiếp trong thời gian tới.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh chú Khỉ thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Con giáp này có thể sẽ đón một tháng trước khó sau thuận trong tháng có Nguyệt Lệnh rơi vào đất Tử ở Thân. Tử vi 21/12/22, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn, mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

Đây là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

3 con giáp suôn sẻ nhất tử vi 21/12/22: Trúng số độc đắc tiền nhiều vô kể, hứng lộc mỏi tay, làm gì cũng thăng tiến, vàng bạc đổ dồn về trong mùa Đông - Ảnh 2
 Tử vi 21/12/22, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn. Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Tuổi Tuất

Bạn siêng năng, trung thành và nỗ lực. Người tuổi Tuất có tính cách bên trong mềm mại, bên ngoài cứng rắn. Trong công việc, bạn thường lên kế hoạch rõ ràng, cẩn trọng.

Tử vi 21/12/22, tài vận của người bạn rất tốt, thậm chí bạn có thể làm 1 được 10 nếu biết nắm lấy cơ hội chính xác. Ngoài ra, trong 2 tháng tới, bạn cũng được Thần Tài bảo trợ, đầu tư vào đâu cũng dễ thắng lợi.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc tử vi 21/12/22, 3 con giáp nặng tay vì vàng, mỏi tay vì tiền, hốt trọn lộc trời, đón cuộc sống ấm êm, nhung lụa

Trúng số độc đắc tử vi 21/12/22, 3 con giáp nặng tay vì vàng, mỏi tay vì tiền, hốt trọn lộc trời, đón cuộc sống ấm êm, nhung lụa

Tử vi 21/12/22, 3 con giáp này có cơ hội làm giàu số 1, tương lai gặt hái vinh hoa, phú quý, hưởng trọn may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày tu vi tử vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng