Tử vi hôm nay 21/12/22: ‘xuôi chèo mát mái’, 3 con giáp dễ trúng độc đắc tiền tỷ, công việc ‘thuận buồm xuôi gió’, sinh lời sinh lộc, gặp sao MAY MẮN, thu tiền đầy tay

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 06:37

Tử vi hôm nay 21/12/22, 3 con giáp gặp vận trình suôn sẻ, đường tài lộc rộng mở, tương lai phú quý đầy tay

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn trời sinh đã có sự năng động, nhiệt huyết từ trong suy nghĩ ra tới hành động. Đôi khi, họ hơi vội vàng, nóng nảy nhưng bù lại có được tính cách hào phóng, nghiêm túc. Do đó, khi đứng trước công việc, họ hành xử bình tĩnh, làm việc gì ra việc nấy, luôn tính toán trước sau hợp lý.

Chính nhờ khía cạnh tính cách này, người tuổi Ngọ dù có đối mặt với sóng gió thì cũng không than vãn, trách móc. Họ coi hành động này là lãng phí thời gian mà chỉ thường bắt tay tìm cách giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Tử vi hôm nay 21/12/22: ‘xuôi chèo mát mái’, 3 con giáp dễ trúng độc đắc tiền tỷ, công việc ‘thuận buồm xuôi gió’, sinh lời sinh lộc, gặp sao MAY MẮN, thu tiền đầy tay - Ảnh 1
Tử vi hôm nay 21/12/22, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận những “trái ngọt” đã gieo mầm từ trước đó. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay 21/12/22, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận những “trái ngọt” đã gieo mầm từ trước đó. Các mối quan hệ tốt đem tới các quý nhân giúp sức, những ngày tháng chăm chỉ làm việc đem tới kinh nghiệm và năng lực để hoàn thành những mục tiêu sự nghiệp quan trọng. Do đó, không khó hiểu khi họ có thể đón nhận nhiều may mắn, cả cuộc sống và công việc đều đi lên, tài lộc ổn định và vững chắc.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp tài năng, ngoan cường và có đầu óc sáng tạo hơn người. Dù ham chơi, bất cần là thế nhưng nếu đã tập trung làm việc thì ai cũng phải kiêng dè với những gì con giáp tài giỏi này có thể làm được. Càng chăm chỉ làm ăn, Mão càng vượng vận tài lộc, phú quý theo chân.

Tử vi hôm nay 21/12/22 cho biết trong công việc của người tuổi Mão sẽ có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trong các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và tìm cách giúp đỡ bạn. Đặc biệt, với năng lực của tuổi Mão chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp, cấp trên nên dễ dàng được cất nhắc.

Tử vi hôm nay 21/12/22: ‘xuôi chèo mát mái’, 3 con giáp dễ trúng độc đắc tiền tỷ, công việc ‘thuận buồm xuôi gió’, sinh lời sinh lộc, gặp sao MAY MẮN, thu tiền đầy tay - Ảnh 2
Tử vi hôm nay 21/12/22 cho biết trong công việc của người tuổi Mão sẽ có tiến triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, gặt hái được những thành tựu đáng kể. Đặc biệt, trong vận tình duyên cũng vô cùng hanh thông thuận lợi sớm kết duyên với người như ý.

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay 21/12/22, nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh.

Đây cũng là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của họ. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến.

Nhật nguyệt và ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho tình hình mộc sinh hỏa vượng, không chỉ có hi vọng sẽ thay đổi được cục diện mà quý nhân cũng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của bản thân cũng sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công của họ lại càng cao.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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