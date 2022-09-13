Tử vi ngày 14/9/2022: 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 18:11

3 con giáp này lại có nhiều cơ hội làm giàu hơn bao giờ hết.

 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu đã gặp phải khá nhiều khó khăn và thử thách trong suốt thời gian qua khiến cho kinh tế của họ cũng nhiều phần bấp bênh, chi nhiều hơn thu nên khó tránh khỏi cảnh nợ nần. Tuy nhiên, tử vi cho thấy ngày 14/9/2022, vận số của họ có nhiều thay đổi rõ rệt, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Tài lộc của con giáp tuổi Dậu khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Họ dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng.

Tử vi ngày 14/9/2022: 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ - Ảnh 1
tử vi cho thấy ngày 14/9/2022, vận số của họ có nhiều thay đổi rõ rệt, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt đẹp ngày 14/9/2022. Họ sẽ được quý nhân phù trợ hết mình nên làm gì cũng suôn sẻ. Chưa dừng lại, nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nữ mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi đến bất ngờ.

Nhị Hợp cũng giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân. Trong khi đó, người đã lập gia đình sẽ trải qua thời gian êm đềm. Vợ chồng hòa thuận, cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng nhu những khó khăn trong cuộc sống.

 

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ tính tình hào sảng, thích hành hiệp trượng nghĩa, rất biết yêu thương người khác. Chính vì thế, họ là người rất được lòng mọi người và khi khó khăn đều được sẵn sàng giúp đỡ. Ngày 14/9/2022, tử vi cho thấy, tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn, càng giao tiếp với nhiều người lại càng được yêu quý, làm gì cũng được giúp đỡ hết mực, thậm chí có người tạo điều kiện cho tuổi Ngọ thăng tiến, làm giàu.

Không chỉ vậy, cuộc sống của họ sẽ có sự thay đổi lớn, được thần tài yêu mến, chiếu cố cật lực. Trong công việc, con giáp tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội, nếu như họ không thể trở thành người khiến thiên hạ ngưỡng mộ thì cũng là người có tình tiền mỹ mãn, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Đúng 16 giờ chiều mai (14/9/2022), hoa tài lộc nở rộ muôn nơi, 3 con giáp may mắn giàu sang đổi đời, trúng số độc đắc liên tục

Đúng 16 giờ chiều mai (14/9/2022), hoa tài lộc nở rộ muôn nơi, 3 con giáp may mắn giàu sang đổi đời, trúng số độc đắc liên tục

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 16 giờ chiều mai (14/9/2022), 3 con giáp may mắn này có hội liên tục trúng số độc đắc, tiền của dư dả đề huề, giàu sang như ý, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông