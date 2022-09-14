Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, Thần Tài ưu ái từ 14/9 khai vận tụ tài, công danh bứt phá, lộc về dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 04:15

Từ 14/9, Thần Tài dẫn lối đưa đường nên 3 con giáp này số lên vùn vụt, làm ăn tăng tiến, tiền bạc cũng về đầy chật cả kho.

Tuổi Tuất

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, Thần Tài ưu ái từ 14/9 khai vận tụ tài, công danh bứt phá, lộc về dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày 14/9 trở đi, tuổi Tuất do có Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và cát tinh soi chiếu nên gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tuổi Tý

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, Thần Tài ưu ái từ 14/9 khai vận tụ tài, công danh bứt phá, lộc về dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý vốn đã thông minh, lanh lợi lại có khả năng thích ứng rất cao với môi trường mới. Không những thế còn là người giỏi quan sát, tính cách luôn vui vẻ, nên đi đến đâu thường được yêu thích đến đấy. Họ là những người thuộc trường phái lạc quan thiên bẩm, cả đời luôn có quý nhân phù trợ.

Người cầm tinh con Chuột là người nhạy bén và luôn có khát vọng rất lớn về tiền bạc cho nên luôn biết phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp và ngày càng phát triển. Những người thuộc con giáp này có đầu óc rất thông minh, nhạy bén, tầm nhìn sâu rộng. Bạn có tiềm năng kinh doanh và rất có năng lực nhìn xuyên suốt vấn đề một cách chính xác.

Khi cơ hội xuất hiện, các con giáp khác dễ dàng bỏ qua nhưng người tuổi Tý lại có thể nắm bắt cơ hội này ngay lập tức. Chính vì thế họ mới trở thành người giàu có mà người tuổi khác không có được.

Tuổi Mão

Chúc mừng 3 con giáp có vận đỏ như son, Thần Tài ưu ái từ 14/9 khai vận tụ tài, công danh bứt phá, lộc về dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh đến tận cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão từ nhỏ đã được làm quen với khái niệm tiền bạc. Cũng bởi vậy mà con giáp này biết cách kiếm tiền, qu n lý tiền bạc ngay từ khi còn trẻ. Con giáp này mang số mệnh phú quý nên càng về sau càng giàu có.

Người tuổi này mang suy nghĩ lạc quan. Họ tin rằng chỉ cần họ làm việc chăm chỉ, họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Hơn nữa, người tuổi này rất kín tiếng trong việc quản lý của cải. Vì vậy, bên ngoài con giáp tuổi Mão là người hết sức bình thường. Tuy nhiên, kỳ thực, họ giàu có hơn nhiều so với những người khác tưởng tượng.

Người tuổi Mão thông minh, hiếu học và luôn tìm ra nhiều cách để làm giàu. Trong cuộc sống từ 14/9 trở đi, họ lại càng hòa đồng, sôi nổi, được nhiều người yêu mến. Khi gặp khó khăn, họ được quý nhân phù trợ. Con giáp này kiếm được nhiều tiền nhưng rất biết tiết kiệm, về sau có của ăn của để.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 21h tối 13/9, 3 con giáp này may mắn bùng phát, dễ trúng độc đắc, bất ngờ nhận lộc to, đổi vận lên giàu có

Đúng 21h tối 13/9, 3 con giáp này may mắn bùng phát, dễ trúng độc đắc, bất ngờ nhận lộc to, đổi vận lên giàu có

21h tối 13/9, vàng lộc ùa về với 3 con giáp có số may mắn sau đây. Bạn sẽ làm ăn dễ dàng hơn, bất ngờ nhận được khoản thu lớn mà phất lên nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   # tâm linh tử vi 12 con giáp #3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 2 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 2 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 2 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng