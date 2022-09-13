20h30 tối 13/9, Ngũ hành tương sinh, Cát tinh trợ mệnh, 3 con giáp này như "hổ mọc thêm cánh", làm ăn thu lợi gấp bội phần, tài lộc về không đếm xuể, tiền bạc rủng rỉnh, phúc khí tràn đầy

20h30 tối 13/9, tuổi Sửu sẽ gặt hái được khá nhiều điều bất ngờ trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bạn có kế hoạch riêng cho mình trong một khoảng thời gian dài và tuần mới này bạn sẽ gặp được quý nhân trợ giúp bạn tiến đến gần hơn với mục tiêu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tuổi Sửu cần phải làm việc chăm chỉ và đặt cả tâm huyết của mình vào đó. Bên cạnh đó, cấp trên đang hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của bạn và sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng đấy.

Về khía cạnh cảm xúc, tuổi Sửu có thể sẽ gặp được những người phù hợp với mình nhưng vì chẳng biết phải lựa chọn thế nào nên bạn bị vướng vào một mớ bòng bong. Trong tuần, tuổi Sửu sẽ thường xuyên phải mở hầu bao vì những cuộc vui chơi, giải trí với bạn bè.

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Nhờ Chính Ấn hậu thuẫn, tuổi Tỵ đón tin vui về phương diện công danh sự nghiệp. Bản mệnh được đánh giá cao bởi năng lực, sự cống hiến hết mình và chính những đặc điểm nổi trội đó đã khiến bạn giành được cơ hội để tỏa sáng.

Tài lộc từ 20h30 tối 13/9 cũng khá ổn định, bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Song lúc nào cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé.

Tuổi Ngọ

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Vận may tình duyên rất tốt, có thể hẹn hò với đối tượng vừa ý, cả hai cùng vui vẻ.

Thể hiện sự chuyên nghiệp trong nghề nghiệp, có thể chỉ ra khuyết điểm khi thấy người khác làm sai. Vì vậy, bạn sẽ được tín nhiệm sâu sắc và có thể thăng chức.

20h30 tối 13/9, tài lộc hanh thông, hợp tác dự án thu được lợi lộc, được quý nhân chăm sóc để làm lợi cho bản thân.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.