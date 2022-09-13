Từ 13/9 tới 20/9, Ngọc Hoàng chiếu cố, Thần Tài hộ mệnh, 3 con giáp này vận trình sáng chói, làm ăn tấn tới, của cải ngập tràn, đã giàu thêm sang

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tử vi từ 13/9 tới 20/9 cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ - thoải mái cho người đối diện.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Từ 13/9 tới 20/9, tuổi Sửu có sự nhanh nhạy, linh hoạt hơn trong công việc, nhờ vậy mà được mọi người tín nhiệm. Đặc biệt trong các lĩnh vực có tính chuyên môn cao, bản mệnh càng thể hiện được sự vượt trội của mình.

Trong một ngày tinh thần làm việc lên cao, tuổi Sửu tìm được nhiều niềm vui trong công việc và có hứng thú học hỏi, tìm tòi, khám phá thêm những điều mới lạ. Con giáp này sẽ sớm nhận được thành quả từ những cố gắng của mình.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 13/9 tới 20/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế được cải thiện, mọi chuyện có vẻ hanh thông hơn.

Tình duyên ổn định, người độc thân có cơ hội tốt, đào hoa nở rộ, vận khí hanh thông. Những người đang yêu đương nhiên có thể nói về kế hoạch cho tương lai.

Công việc suôn sẻ, bạn phát huy hết khả năng khéo léo của mình, có lợi cho việc thúc đẩy kế hoạch phát triển, tiến triển rõ rệt, được mọi người ghi nhận nhiều hơn.

Tài lộc hanh thông, bạn có thể xin lời khuyên từ những người kinh doanh tốt xung quanh mình, sẽ có thêm nhiều ý tưởng làm giàu.

(Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)