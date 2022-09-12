Vận may liên hồi từ 20h ngày 12/9, 3 con giáp này phúc khí lên hương, tương lai rộng mở, làm 1 được 10, người người ngưỡng mộ

Thể hiện sự chuyên nghiệp trong nghề nghiệp, có thể chỉ ra khuyết điểm khi thấy người khác làm sai. Vì vậy, bạn sẽ được tín nhiệm sâu sắc và có thể thăng chức.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu tính tình trầm lắng, thực tế và cần cù, chịu khó. Đối với bất kỳ việc gì trong đời, họ đều phải nắm chắc đằng cán mới triển khai. Chính thói quen tỉ mỉ và cẩn thận này cộng với sự nỗ lực không ngừng đã giúp cho người tuổi Sửu bứt phá, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, tiến tới cuộc sống phát đạt. Từ 20h ngày 12/9, người tuổi Sửu cũng được vận may "bủa vây", gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, thu nhập trong sự nghiệp đều đặn tăng lên, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn, gặp nhiều chuyện vui.

Điều lưu ý duy nhất cho người tuổi Sửu là phải chú ý không được liều lĩnh, giải quyết vấn đề chậm rãi, có phương pháp rõ ràng đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, tuổi Sửu cũng phải chủ động học hỏi nâng cao trình độ kinh doanh của mình mới nhanh chóng tiến bộ, có thêm nhiều tiền bạc.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy Tỵ cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Tử vi tuần mới này cho biết, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Trong thời gian này, người cầm tinh con Rắn làm gì cũng vô cùng xuất sắc khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng hãnh diện. Trên con đường tài lộc người tuổi Tỵ nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. Những chú Rắn có thể thoải mái mua sắm mà không lo nghĩ gì nhiều về tài chính.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.