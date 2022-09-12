3 con giáp nữ sắc nước hương trời này có nhiều số mệnh sung túc, hạnh phúc thăng hoa, làm ăn bứt phá, ở nhà chồng cưng ra đường bạn mến

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 10:55

Top 3 con giáp nữ thường xinh hết nấc, giỏi việc nước lại đảm việc nhà và hơn hết số mệnh sung túc, chồng chiều con thương, cuộc đời như thế cũng an nhàn hưởng phước.

Tuổi Hợi

3 con giáp nữ sắc nước hương trời này có nhiều số mệnh sung túc, hạnh phúc thăng hoa, làm ăn bứt phá, ở nhà chồng cưng ra đường bạn mến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thuở độc thân Hợi có cuộc sống khiến ai cũng ước ao, ganh tỵ khi họ quá đủ đầy vật chất lại được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân với trách nhiệm, nghĩa vụ và vô số việc không tên khác sẽ khiến Hợi cảm thấy hụt hẫng, ngột ngạt.

Thay vì sớm trói chân mình vào hôn nhân Hợi hãy cứ thỏa sức hưởng thụ những ngày son rỗi, 30 vẫn chưa phải là muộn để bắt đầu cuộc sống lứa đôi.

Tuổi Sửu

3 con giáp nữ sắc nước hương trời này có nhiều số mệnh sung túc, hạnh phúc thăng hoa, làm ăn bứt phá, ở nhà chồng cưng ra đường bạn mến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản tính của người tuổi Sửu rất tốt, họ sống nghiêm túc, chịu thương, chịu khó làm ăn. Chính vì vậy, trong quan hệ tình cảm họ càng coi trọng hơn. Tuy nhiên nếu kết hôn sớm, người tuổi Trâu lại khá lận đận, vất vả trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Vì thế nếu kết hôn muộn, sau những thăng trầm đã trải qua, là người trọng tình cảm, người tuổi Trâu càng nhận ra ý nghĩa và giá trị của gia đình, hôn nhân. Cũng nhờ vậy, họ sẽ biết cách giữ gìn tổ ấm của mình và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

3 con giáp nữ sắc nước hương trời này có nhiều số mệnh sung túc, hạnh phúc thăng hoa, làm ăn bứt phá, ở nhà chồng cưng ra đường bạn mến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những cô gái tuổi Thìn nào có được làn da đẹp, sáng, môi hồng thì có số phú quý. Họ dễ lấy được người chồng tài hoa, làm quan hoặc nổi tiếng trong lĩnh vực nào đó. Vì vậy, sau khi lấy chồng tuổi Thìn sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Đặc biệt, những cô gái tuổi Thìn mà càng dịu dàng thì gia đình càng ấm êm, hạnh phúc, tài lộc càng dồi dào, sung túc. Có thể nói nữ tuổi Thìn có số phú quý từ nhỏ đến khi xuất giá. Bản thân cô đã là quý nhân cho ông xã của mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp được ví như Rồng Thiên hạ thế, là mẫu "chồng quốc dân" chiều vợ thương con, chăm làm giỏi tính, tài lộc phủ kín, đức tính "miễn chê"

Top 3 con giáp được ví như Rồng Thiên hạ thế, là mẫu "chồng quốc dân" chiều vợ thương con, chăm làm giỏi tính, tài lộc phủ kín, đức tính "miễn chê"

Nếu may mắn kết duyên với top 3 con giáp này, chị em tha hồ hạnh phúc cả đời, chẳng cần lo nghĩ nặng nhọc cơm áo tiền bạc, có đầy phúc phần an nhàn hưởng lạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi # tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng