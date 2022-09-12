3 con giáp nữ sắc nước hương trời này có nhiều số mệnh sung túc, hạnh phúc thăng hoa, làm ăn bứt phá, ở nhà chồng cưng ra đường bạn mến

Thuở độc thân Hợi có cuộc sống khiến ai cũng ước ao, ganh tỵ khi họ quá đủ đầy vật chất lại được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân với trách nhiệm, nghĩa vụ và vô số việc không tên khác sẽ khiến Hợi cảm thấy hụt hẫng, ngột ngạt.

Thay vì sớm trói chân mình vào hôn nhân Hợi hãy cứ thỏa sức hưởng thụ những ngày son rỗi, 30 vẫn chưa phải là muộn để bắt đầu cuộc sống lứa đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Bản tính của người tuổi Sửu rất tốt, họ sống nghiêm túc, chịu thương, chịu khó làm ăn. Chính vì vậy, trong quan hệ tình cảm họ càng coi trọng hơn. Tuy nhiên nếu kết hôn sớm, người tuổi Trâu lại khá lận đận, vất vả trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Vì thế nếu kết hôn muộn, sau những thăng trầm đã trải qua, là người trọng tình cảm, người tuổi Trâu càng nhận ra ý nghĩa và giá trị của gia đình, hôn nhân. Cũng nhờ vậy, họ sẽ biết cách giữ gìn tổ ấm của mình và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Những cô gái tuổi Thìn nào có được làn da đẹp, sáng, môi hồng thì có số phú quý. Họ dễ lấy được người chồng tài hoa, làm quan hoặc nổi tiếng trong lĩnh vực nào đó. Vì vậy, sau khi lấy chồng tuổi Thìn sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Đặc biệt, những cô gái tuổi Thìn mà càng dịu dàng thì gia đình càng ấm êm, hạnh phúc, tài lộc càng dồi dào, sung túc. Có thể nói nữ tuổi Thìn có số phú quý từ nhỏ đến khi xuất giá. Bản thân cô đã là quý nhân cho ông xã của mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.