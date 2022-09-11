Top 3 con giáp được ví như Rồng Thiên hạ thế, là mẫu "chồng quốc dân" chiều vợ thương con, chăm làm giỏi tính, tài lộc phủ kín, đức tính "miễn chê"

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 19:10

Nếu may mắn kết duyên với top 3 con giáp này, chị em tha hồ hạnh phúc cả đời, chẳng cần lo nghĩ nặng nhọc cơm áo tiền bạc, có đầy phúc phần an nhàn hưởng lạc.

Tuổi Tuất

Top 3 con giáp được ví như Rồng Thiên hạ thế, là mẫu 'chồng quốc dân' chiều vợ thương con, chăm làm giỏi tính, tài lộc phủ kín, đức tính 'miễn chê' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những chàng trai tuổi Tuất vốn sống tình cảm, tâm lý và yêu thương gia đình. Một khi dành hết trái tim cho ai, họ sẽ chung thủy, ít khi nào thay đổi.

Họ không ngại khó, ngại khổ, chăm chỉ làm việc kiếm tiền cốt lo cho vợ con có một cuộc sống no đủ. Họ không tiếc tiền bạc hay công sức để mang lại nhiều điều bất ngờ, lý thú cho vợ, để cả hai cùng nhau trải nghiệm quãng thời gian hạnh phúc tuyệt vời.

Đặc biệt, những chàng trai tuổi Tuất thường cưới được người vợ thông minh, lý trí và biết cách quản lý. Vì vậy, tiền mà Tuất kiếm được chỉ cần đưa cho vợ chắc chắn nàng sẽ khiến nó sinh lãi gấp chục lần, khi ấy chỉ việc ung dung hưởng lộc, chẳng cần lo nghĩ đến tiền bạc đâu.

Tuổi Thìn

Top 3 con giáp được ví như Rồng Thiên hạ thế, là mẫu 'chồng quốc dân' chiều vợ thương con, chăm làm giỏi tính, tài lộc phủ kín, đức tính 'miễn chê' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Thìn có một trái tim bao dung, nhân hậu và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn, nguy hiểm. Trong tình yêu, đàn ông tuổi Thìn luôn chở che, bảo vệ và chăm lo cho đối phương từng li từng tí. Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Thìn luôn coi vợ cũng như gia đình là trung tâm, dù đi đâu làm gì họ cũng luôn hướng về người bạn đời của mình. Và vì thế, cho dù đàn ông tuổi Thìn có bận rộn với công việc đến đâu, họ cũng luôn dành thời gian ưu tiên cho gia đình. 

Đối với họ, không có gì trên đời này có thể quan trọng bằng tình cảm, sự yêu thương và gắn bó với những người trong gia đình. Bên cạnh đó, nếu nói đàn ông tuổi Thìn sợ vợ một phép thì không hoàn toàn đúng, nhưng bởi họ luôn dành cho vợ mình một sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối nên chẳng bao giờ họ làm trái ý người bạn đời.

Tuổi Sửu

Top 3 con giáp được ví như Rồng Thiên hạ thế, là mẫu 'chồng quốc dân' chiều vợ thương con, chăm làm giỏi tính, tài lộc phủ kín, đức tính 'miễn chê' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh chàng tuổi Sửu là một trong những con giáp giỏi kiếm tiền mà lại rất ấm áp. Vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói của anh chàng này dễ khiến cho người đối diện hiểu lầm rằng họ kiêu căng ngạo mạn, là kẻ khó gần. Nhưng khi tiếp xúc, bạn sẽ thấy anh chàng là người tâm lý và biết quan tâm tới người khác thế nào.

Nếu là người yêu hay vợ của chàng tuổi Sửu, các cô nàng sẽ được yêu chiều hết mực. Họ không bao giờ nổi nóng hay nói lời cay nghiệt với nửa kia của mình, bởi trong tâm trí họ thì các cô gái là những đóa hoa, chẳng thể nào lại đối xử không tốt với những đóa hoa xinh đẹp như thế được.

Khi làm việc, chàng tuổi Sửu lại biến hình, họ không ngừng cố gắng và phấn đấu để đạt được những tham vọng. Có ý chí hơn người, có quyết tâm cao độ nên anh chàng này chẳng mấy khó khăn để đạt được thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc thu về ngày càng nhiều. 

Những chú trâu vừa giỏi vừa giàu, cô nàng nào lấy được về làm chồng cũng là điều may mắn. Về đến nhà, anh chàng sẽ buông bỏ mọi quyền lực mình đang có để chăm vợ chăm con, yêu thương gia đình hết mực.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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