Bứt phá tài vận, vượng phát bạc vàng, 3 con giáp này 10h sáng 11/9 dễ trúng độc đắc, của cải chất chồng, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 07:10

10h sáng 11/9, 3 con giáp này số đỏ liên hồi, dễ trúng số lớn, làm ăn lại càng phát đạt, mau chóng đổi đời.

Tuổi Sửu

Bứt phá tài vận, vượng phát bạc vàng, 3 con giáp này 10h sáng 11/9 dễ trúng độc đắc, của cải chất chồng, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 10h sáng 11/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận trình tốt, tương đối ổn định trong công việc và cuộc sống.

Tình duyên vẫn tốt. Hãy tạm biệt những mối quan hệ đã qua và liên hệ với một số người khác phái mới. Tin rằng bạn có thể sớm bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào.

Bạn thích giao tiếp với mọi người, đầu óc tỉnh táo, thích lập kế hoạch, bạn cũng có chủ kiến ​​và đầu óc sáng suốt khi nói chuyện làm ăn với mọi người, nên tận dụng thật tốt.

Tài lộc vượng phát, có ý kiến ​​riêng, có thể nghĩ cách tăng thu nhập.

Tuổi Thân

Bứt phá tài vận, vượng phát bạc vàng, 3 con giáp này 10h sáng 11/9 dễ trúng độc đắc, của cải chất chồng, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thân dù có khó khăn đến đâu cũng có thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi học dự báo, trong 10h sáng 11/9, mọi việc của tuổi Thân sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Thân sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt.

Về tài chính, nhờ tinh thần tích cực cùng vận may có được, Thân sẽ thu về kết quả bất ngờ. Tài lộc đổ vào túi, con giáp may mắn này còn có cơ hội phát triển cao hơn trong sự nghiệp. Chỉ cần không ngừng cố gắng, thử thách bản thân, Thân sẽ có nhiều may mắn hơn trong tương lai. Đặc biệt, chuyện tình cảm của Thân cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Dần

Bứt phá tài vận, vượng phát bạc vàng, 3 con giáp này 10h sáng 11/9 dễ trúng độc đắc, của cải chất chồng, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường mặc định rằng người tuổi Dần mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng thực ra bên trong họ là một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc. Họ khá nhạy bén nên nhiều khi cảm nhận được những chuyện sắp xảy ra với mình và chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu. Chính điều này cũng là nguyên nhân khiến họ được cho là mạnh mẽ.

Người tuổi Dần biết hết tất cả mọi bí mật nhưng không hề nói ra. Họ bình thản chờ đón mọi chuyện sắp đến và giải quyết theo cách của mình. Thế nhưng họ cũng là người thấu đáo nên ít khi để đối phương rơi vào tình huống khó xử hay xấu hổ. 10h sáng 11/9, người tuổi Dần sẽ dễ phát huy tài nang thiên bẩm của mình và cũng từ đó nhanh giàu nhanh đổi vận.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khrao và chiêm nghiệm.

Ba ngày liên tiếp 10/9 - 11/9 - 12/9, Thiên Hoàng "chốt sổ vàng", Thần Tài "mở kho bạc", 3 con giáp này dễ trúng số lớn, làm ăn phát đạt, giàu sang dễ dàng, vận đổi sao dời mau thành triệu phú

Ba ngày liên tiếp 10/9 - 11/9 - 12/9, Thiên Hoàng "chốt sổ vàng", Thần Tài "mở kho bạc", 3 con giáp này dễ trúng số lớn, làm ăn phát đạt, giàu sang dễ dàng, vận đổi sao dời mau thành triệu phú

Nhân lúc sao may mắn soi rọi, Thiên Hoàng cũng ưu ái, 3 con giáp này vào ba ngày 10/9 - 11/9 - 12/9 dễ gặp tài lộc ngất trời, làm ăn cũng vậy là nhanh tăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp #3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng