10h sáng 11/9, 3 con giáp này số đỏ liên hồi, dễ trúng số lớn, làm ăn lại càng phát đạt, mau chóng đổi đời.
- Tiền về "chất kho chất núi" vào 20h tối 10/9 với 3 con giáp được THẦN TÀI chiếu cố, vận trình thịnh vượng, cuộc đời lên hương, tương lai rộng mở
- Thần Tài điểm mặt gọi tên, Tổ tiên hiển linh phụ trợ, 17h chiều 10/9, 3 con giáp này như sẻ hóa phượng hoàng, tiền vàng ào ạt về túi, số đỏ vận may tăng "dữ dội"
Tuổi Sửu
Tử vi 10h sáng 11/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận trình tốt, tương đối ổn định trong công việc và cuộc sống.
Tình duyên vẫn tốt. Hãy tạm biệt những mối quan hệ đã qua và liên hệ với một số người khác phái mới. Tin rằng bạn có thể sớm bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào.
Bạn thích giao tiếp với mọi người, đầu óc tỉnh táo, thích lập kế hoạch, bạn cũng có chủ kiến và đầu óc sáng suốt khi nói chuyện làm ăn với mọi người, nên tận dụng thật tốt.
Tài lộc vượng phát, có ý kiến riêng, có thể nghĩ cách tăng thu nhập.
Tuổi Thân
Thân dù có khó khăn đến đâu cũng có thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi học dự báo, trong 10h sáng 11/9, mọi việc của tuổi Thân sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Thân sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt.
Về tài chính, nhờ tinh thần tích cực cùng vận may có được, Thân sẽ thu về kết quả bất ngờ. Tài lộc đổ vào túi, con giáp may mắn này còn có cơ hội phát triển cao hơn trong sự nghiệp. Chỉ cần không ngừng cố gắng, thử thách bản thân, Thân sẽ có nhiều may mắn hơn trong tương lai. Đặc biệt, chuyện tình cảm của Thân cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.
Tuổi Dần
Nhiều người thường mặc định rằng người tuổi Dần mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng thực ra bên trong họ là một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc. Họ khá nhạy bén nên nhiều khi cảm nhận được những chuyện sắp xảy ra với mình và chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu. Chính điều này cũng là nguyên nhân khiến họ được cho là mạnh mẽ.
Người tuổi Dần biết hết tất cả mọi bí mật nhưng không hề nói ra. Họ bình thản chờ đón mọi chuyện sắp đến và giải quyết theo cách của mình. Thế nhưng họ cũng là người thấu đáo nên ít khi để đối phương rơi vào tình huống khó xử hay xấu hổ. 10h sáng 11/9, người tuổi Dần sẽ dễ phát huy tài nang thiên bẩm của mình và cũng từ đó nhanh giàu nhanh đổi vận.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khrao và chiêm nghiệm.