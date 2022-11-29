Tử vi mùng 6/11 âm lịch, khung từ 12-16h, bảng vàng gọi tên 3 con giáp cửa tài lộc rộng mở, gánh vàng về nhà, ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 04:26

Với cá tính mạnh mẽ nhưng khôn ngoan và đầu óc nhanh nhạy, 3 con giáp này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn, đổi đời ngoạn mục từ 12-16h ngày 6/11 âm lịch.

Tuổi Dậu

Khung từ 12-16h ngày 6/11 âm lịch là thời gian khá may mắn với tuổi Dậu. Con giáp này vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Vì vậy, trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Dậu sẽ được toại nguyện. Không những có khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn cho riêng mình, mà còn giúp đỡ gia đình thịnh vượng hơn. 

Tử vi mùng 6/11 âm lịch, khung từ 12-16h, bảng vàng gọi tên 3 con giáp cửa tài lộc rộng mở, gánh vàng về nhà, ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 1
Khung từ 12-16h ngày 6/11 âm lịch là thời gian khá may mắn với tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên khung từ 12-16h ngày 6/11 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con hổ là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con hổ khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Dần có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Tử vi mùng 6/11 âm lịch, khung từ 12-16h, bảng vàng gọi tên 3 con giáp cửa tài lộc rộng mở, gánh vàng về nhà, ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 2
Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên khung từ 12-16h ngày 6/11 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Hợi. Trời sinh người tuổi Hợi vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn. Khung từ 12-16h ngày 6/11 âm lịch, tuổi Hợi sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con lợn rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Hợi biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Hợi rất suôn sẻ, thành công. Con giáp này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.

Tử vi mùng 6/11 âm lịch, khung từ 12-16h, bảng vàng gọi tên 3 con giáp cửa tài lộc rộng mở, gánh vàng về nhà, ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 3
Khung từ 12-16h ngày 6/11 âm lịch, tuổi Hợi sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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